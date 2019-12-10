Google составил рейтинг самых запрашиваемых товаров среди украинцев

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Google Украина назвал самые востребованные товары, которые люди разыскивали с помощью поисковика в 2019 году.

Десятка самых востребованных товаров среди украинцев по версии Google выглядела следующим образом, информирует enovosty.com/news.

iPhone 11. Смартфон, представленный 10 сентября, занял первую строчку в списке. Именно его украинцы искали чаще всего.

Автокресло. Скорее всего, из-за недавно принятого закона украинцы ринулись в интернет искать автокресло. Отметим, что согласно новым нормам, перевозить детей до 13 лет без спецсредств отныне запрещено.

Авиабилеты МАУ. Украинцы разыскивали как внутренние рейсы, так и интересовались перелетами за границу.

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Билеты «Укрзалізниці». Один из самых популярных способов передвижения по стране оказался на четвертом месте.

Бустер. Данное устройство немного напоминает автокресло и предназначено для транспортировки детей 3-12 лет. Бустер выглядит как небольшое сиденье с подлокотниками. В нем нет спинки и встроенных ремней безопасности.

IQOS. На шестом месте разместилось устройство нагрева табака от Philip Morris International.

Вентилятор. Данным товаром больше всего украинцы интересовались во время жаркого лета.

Билеты Украина-Португалия. Билеты на матч между этими двумя сборными желали заполучить тысячи украинцев.

Электросамокат. Интерес к новому способу передвижения наблюдался среди многих украинцев. Данный транспорт – легок, удобен и экологичен.

Мини-кондиционер. Этот товар, как и вентилятор, был мега-востребованным летом 2019-го.