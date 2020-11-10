Турция испытает собственную ракету класса «воздух-воздух» с самолета F-16
Военно-воздушные силы Турции в конце этого месяца испытают ракеты класса "воздух-воздух" собственного производства, которые заменят американские AIM-120 AMRAAM.
Выступив на открывшейся вчера виртуальной оборонной выставке SAHA EXPO, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк заявил, что ожидается, что в конце месяца будут проведены испытания отечественных ракет класса «воздух-воздух» (Gökdoğan и Bozdoğan), информирует enovosty.com/news.
Испытательные пуски ракет будут производиться с самолетов F-16 ВВС Турции. Все наземные испытания завершены, и ракеты поступят в серийное производство после успешного завершения программы летных испытаний.
Gökdoğan — это усовершенствованная ракета среднего радиуса действия (AMRAAM), аналогичная AIM-120, а Bozdoğan — это ракета ближнего действия. Ракеты, разработанные местным научно-исследовательским институтом TUBITAK SAGE, находятся в разработке с 2013 года.
Источник: Defenseworld
Читайте: Турецкий беспилотник Bayraktar с новой системой наведения стал еще более опасным