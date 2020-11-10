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В Австралии пройдут испытания оцифрованной БМП нового поколения

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Компания Rheinmetall представила первую из трех боевых машин пехоты Lynx KF41 для австралийской программы Land 400 Phase 3 стоимостью 18,1 миллиарда австралийских долларов (13,18 миллиарда долларов США).

Rheinmetall поставляет транспортеры Lynx для участия в тестовых и оценочных испытаниях в рамках мероприятий по снижению рисков (RMA), которые будут проводиться по всей Австралии в течение 12 месяцев с ноября 2020 года. В случае успеха транспортеры Lynx будут производиться в новом Центре передового опыта в области военной техники (MILVEHCOE) Rheinmetall в Редбанке к юго-западу от Брисбена, информирует enovosty.com/news.

Lynx — это гусеничная, оцифрованная и защищенная боевая машина пехоты (БМП) нового поколения, построенная в соответствии с требованиями Land 400 Phase 3. Австралийской армии нужна новая БМП для ближнего боя, чтобы приближаться и побеждать врага в наиболее опасных и смертоносных условиях для австралийских солдат.

Испытания RMA будут включать в себя ряд тестов, включая испытания на летальность, мобильность и защиту. Представленный транспортер станет объектом взрывных испытаний на специализированном объекте Содружества в ближайшие месяцы.

Rheinmetall представляет БМП Lynx KF41 для программы австралийской армии на сумму 13 миллиардов долларов

Читайте: Компанія Rheinmetall представила БМП Lynx KF41 для австралійської армії

Lynx был представлен на закрытой церемонии с участием избранных австралийских промышленных партнеров на выставке MILVEHCOE.

Как сказал управляющий директор Rheinmetall Defense Australia Гэри Стюарт, «Lynx был разработан таким образом, чтобы он находился на идеальном уровне зрелости, когда Австралии потребуется его ввод в эксплуатацию, — и у него будет путь роста для расширения этих возможностей в течение 40-летнего срока службы”.

Источник: Defenseworld


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