Южная Корея модернизировала 3200-тонный эсминец Yang Manchun: что он теперь может

Главная » Последние новости » Новости технологий » Южная Корея модернизировала 3200-тонный эсминец Yang Manchun: что он теперь может Южная Корея модернизировала 3200-тонный эсминец Yang Manchun: что он теперь может

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Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заявило в среду, что обновило боевую систему и возможности обнаружения целей 3200-тонного эсминца Yang Manchun.

Корабль был доставлен ВМФ на военно-морскую базу Джинхэ в юго-восточном городе Чангвон, информирует enovosty.com/news.

Судно теперь может обрабатывать в три раза больше данных о целях на скорости в 100 раз быстрее, чем предыдущая версия, сообщило агентство по закупкам вооружений.

Это первый из трех эсминцев KDX-I (класса Gwanggaeto the Great), которые будут модернизированы в рамках проекта модернизации ВМФ, начатого в 2016 году. Два других корабля будут модернизированы к следующему году.

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Yang Manchun (DDH 73) @USNavy

Суда KDX-I построены Daewoo Heavy Industries. Основным оружием, развернутым кораблями класса Gwanggaeto the Great, является вертолет Super Lynx, который действует совместно с бортовыми датчиками для поиска и уничтожения подводных лодок на больших расстояниях от кораблей.

Они также несут противолодочное оружие ближнего боя в виде торпед Mark 46, запускаемых из тройных торпедных аппаратов в отсеках пусковых установок по обе стороны от носовой части ангара для вертолетов.

Источник: Defenseworld