Сегодня Apple представит новый iPhone: что известно о предстоящей презентации

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Сегодня в Купертино состоится традиционная презентация новинок от Apple.

10 сентября в Театре Стива Джобса (США, Купертино) состоится мероприятие, посвященное презентации новинок от Apple.

Онлайн-трансляцию будет вести официальный ресурс корпорации. Также впервые Apple будет транслировать мероприятие на видеохостинге YouTube. Начнется презентация в 20:00 по киевскому времени. , информирует enovosty.com/news.

Поклонники бренда и эксперты в области технологий сегодня ждут представления новых iPhone. Согласно информации, просочившейся в Сеть, они получат названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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Совершеннее должна стать фронтальная камера этих устройств – ее разрешение увеличат с 7 до 12 МП. Будет доступна и замедленная съемка со скоростью 120 кадров в секунду. Новые iPhone получат также опцию зарядки других устройств. Известно еще и, что iPhone 11 оснастят процессором A13 Bionic, производительность которого возрастет на 20%. Аналитики прогнозируют, что в продажу новые смартфоны поступят 20 сентября, стоить они будут в районе 1 тыс. долларов.

Помимо новых смартфонов, сегодня Apple должна представить и новое поколение Apple, усовершенствованную iOS, обновленные AirPods. Также ожидается появление нового поколения iPad и бюджетной версии умной колонки HomePod.