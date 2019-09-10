Китайские инженеры запустили в космос миниатюрный ионный двигатель

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Китай удивил мир новым космическим изобретением. Инженеры сконструировали «карманный» ионный двигатель. С его помощью разработчики планируют продлить жизнь космическим аппаратам, расположенным на орбите.

Пекинский институт № 206, входящий в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, вывел на тесты компактный ионный двигатель. Устройство уже испытали на околоземной орбите. China Daily сообщило, что двигатель тестировали с помощью малого спутника, информирует enovosty.com/news.

Цель разработки – продлить жизнь космическим аппаратам и предотвратить их превращение в космический мусор.

На данный момент большинство космических аппаратов функционируют в статичном состоянии на низких орбитах. Постепенно они изменяют траекторию и теряют высоту, превращаясь в мусор.

Чтобы обеспечить длительное нахождение на заданной высоте, китайские инженеры и придумали «карманный» ионный двигатель. Его небольшой силы будет достаточно, чтобы помогать поддерживать заданную орбиту космическим аппаратам.

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Справка. В основе строения ионного двигателя – электрический ракетный двигатель. Реактивная тяга формируется благодаря выбросу ионизированного вещества, набравшего скорость в электрическом поле. Разработка китайцев работает на жидком металле, в частности, на цезии, индии и ртути.