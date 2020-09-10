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Израиль представил эскадрилью небольших БПЛА с искусственным интеллектом (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Израиль представил эскадрилью небольших БПЛА с искусственным интеллектом (ФОТО)
 
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Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила MultiFlyer - эскадрилью небольших беспилотных вертолетов, которые могут выполнять ряд невоенных задач.

Они могут помочь с такими задачами, как управление зоной стихийных бедствий, руководство службами быстрого реагирования, мониторинг крупных событий, обеспечение безопасности, сельскохозяйственные и морские исследования, информирует enovosty.com/news.

MultiFlyer обеспечивает расширенные возможности мониторинга для больших территорий и основан на коммерческих, готовых к продаже вертолетных БПЛА от Alpha Unmanned Systems, интегрированных с компонентами от IAI и нескольких израильских стартапов.

Израиль представляет флот малых вертолетных БПЛА с искусственным интеллектом для невоенных задач

Система управления и контроля была разработана Simplex, а технологии сканирования области разработаны Sightec. Сценарии использования включают мониторинг зоны бедствия, руководство спасательными подразделениями в спасательных операциях, управление движением во время массовых мероприятий, обеспечение безопасности важных объектов, правоохранительные органы и обследования крупных сельскохозяйственных или морских территорий.

MultiFlyer превращает то, что в противном случае было бы несколькими изолированными полетами БПЛА, в информационное облако. MultiFlyer можно активировать с планшета или смартфона, который служит единой точкой управления несколькими синхронизированными миссиями, включая автоматический взлет и посадку, маршруты полета, управление миссиями и другие. Системное сетевое соединение защищено, что позволяет использовать его одновременно несколькими пользователями. Система MultiFlyer может использоваться с различными типами БПЛА и дронов, а также нести различные типы полезной нагрузки.

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Израиль представляет флот малых вертолетных БПЛА с искусственным интеллектом для невоенных задач

Источник: Defenseworld


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