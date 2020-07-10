Япония обнародовала график реализации программы для собственных истребителей

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Япония разработала график производства и развертывания своего собственного истребителя следующего поколения, серийное производство которого начнется в начале следующего десятилетия.

Во вторник министерство обороны Японии представило проект плана развития программы истребителей группе законодателей от правящей Либерально-демократической партии, которая показала, что полномасштабное производство должно начаться в 2031 году, информирует enovosty.com/news.

Министерство добавило, что генеральный подрядчик по программе будет выбран к началу следующего года, хотя это может произойти уже в октябре 2020 года. Это должно позволить запустить базовую конструкцию планера и двигателя до конца текущего японского финансового года, который заканчивается 31 марта 2021 года.

Следующим этапом будет производство первого прототипа истребителя, которое начнется в 2024 году, а летные испытания должны быть начаты в 2028 году после завершения планов проектирования и производства.

Новый истребитель должен заменить около 90 истребителей Mitsubishi Heavy Industries F-2, которые должны быть выведены из эксплуатации в середине 2030-х годов. Япония ранее заявляла, что новый истребитель будет скрытным и взаимодействующим с военными США.

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В течение последнего десятилетия Япония проводила научные исследования и разрабатывала технологии истребителей, в том числе стелс-системы и стелс-материалы, активно использовала РЛС с электронным сканером и турбовентиляторные двигатели.

Кроме того, в период с 2016 по 2018 год американские союзники также провели серию тестовых полётов опытно-конструкторского демонстратора истребительной технологии. США провели серию тестовых полётов с целью подтверждения своей работы. Страна использовала данные, полученные в рамках программы испытаний, для дальнейшего совершенствования своего собственного потенциала.

Несмотря на эти усилия, страна по-прежнему является крупнейшим заказчиком американского истребителя Lockheed Martin F-35, и в конечном итоге планирует эксплуатировать 157 самолетов F-35, включая 42 варианта F-35B с короткой и вертикальной посадкой. Они будут использоваться для оснащения противолодочного эсминца ВМС Японии Izumo, который в настоящее время модернизируется для проведения операций F-35B.

Источник: Defensenews