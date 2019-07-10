Ученым удалось удалить ВИЧ из организма мышей

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Американским ученым удалось удалить вирус ДНК ВИЧ-1 из генома мышей, что стало большим прорывом в области науки, а ученые стали на шаг ближе в поиске лекарства борьбы с вирусом в организме человека.

Чтобы добиться этого, исследователи использовали инструмент для редактирования генов CRISPR-Cas9 в сочетании с экспериментальным препаратом для удаления вируса из геномов животных. Это инновационный метод, который может стать путем к поиску лекарства от смертельной инфекции, информирует enovosty.com/news.

В современном мире максимальное лечение ВИЧ-инфекции сводится к тому, чтобы предотвратить размножение вируса. Однако на сегодняшний день полностью удалить его из организма человека невозможно. ВИЧ интегрируется в геномы клеток иммунной системы, где он может скрывать бездействующие и недоступные антиретровирусные препараты, что означает, что он способен восстанавливаться и размножаться, вызывая развитие СПИДа.

Исследовательская группа использовала новую систему редактирования генов, использующую технологию CRISPR-Cas9 в сочетании с недавно разработанной методикой ART, называемой замедленным высвобождением длительного действия или LASER ART, которая нацелена на вирусные карманы, где вирус может находиться в состоянии покоя и снижать репликацию ВИЧ в течение длительных периодов времени.

Предыдущее исследование показало, что редактирование генов не может само по себе очищать ВИЧ от геномов, но, комбинируя его с новым антиретровирусным препаратом, исследователи надеялись, что оно станет более эффективным.

Чтобы увидеть, будет ли комбинация технологий CRISPR и LASER ART эффективна против ВИЧ, исследователи отобрали мышей, клетки которых наиболее похожи на человеческие и чувствительны к ВИЧ-инфекции. Когда мыши были заражены, их лечили LASER ART, а затем CRISPR-Cas9.

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Результаты показали, что у одной трети инфицированных мышей произошла полная элиминация ДНК ВИЧ.

Теперь ученые обозначили для себя четкий план действий, планируя проводить дальнейшие исследования на приматах или даже на людях-добровольцах.