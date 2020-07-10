Командование специальных операций США модернизирует свои боевые самолеты

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Американское командование специальных операций недавно заключило контракт на 700 миллионов долларов на системы контрмер для своего боевого флота.

Командование специальных операций США (USSOCOM) будет модернизировать свой флот AC-130J Ghostrider и MC-130J Commando II с добавлением систем противодействия воздушным и наземным угрозам, информирует enovosty.com/news.

На прошлой неделе SOCOM заключила контракт с Sierra Nevada Corporation (SNC) на сумму $700 млн на разработку и закупку систем радиочастотных контрмер (RFCM). Модернизация системы RFCM повысит способность самолета отражать вражеские ракеты как с воздуха, так и с земли. Более того, системы противодействия помогут самолету более эффективно выявлять угрозы, а также укрепят его геолокационные возможности.

AC-130J Ghostrider и MC-130J Commando II находятся под командованием специальных операций ВВС. Первый представляет собой в основном платформу для непосредственной воздушной поддержки, тогда как последний представляет собой в основном инфильтрационный и заправочный самолет.

AC-130J Ghostrider также может проводить воздушный перехват и вооруженную разведку. Помимо своих скрытых способностей проникновения и дозаправки, MC-130J Commando II иногда используется для поддержки психологических операций путем сбрасывания листовок. Платформа самолета широко использовалась в этой роли во время борьбы против Исламского государства (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.

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Самолет ВВС США MC-130J Commando II заправляется на аэродроме Банак в Норвегии перед двусторонней тренировкой с вооруженными силами Норвегии, 10 декабря 2019 года.

В пресс-релизе Боб Хорки, старший вице-президент в сфере разведки, наблюдения, авиации и безопасности корпорации Sierra Nevada, заявил, что «Мы рады расширить наши решения для SOF Warfighters. Самолеты, которые они эксплуатируют, нуждаются в защите, обеспечиваемой RFCM».

Источник: Businessinsider