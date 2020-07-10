Французская армия получила новые бронированные машины Griffon

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Французская армия приняла очередную партию многоцелевой бронетехники Griffon, объявило министерство обороны Франции.

Тринадцать новых бронированных машин Griffon VBMR (véhicules blindés multi-roles) были переданы 21-му полку морской пехоты (21-й RIMa) 9 июля.

Боевые машины нового поколения основаны на шасси для внедорожных грузовиков 6×6 и приобретаются Французским агентством по оборонным закупкам (DGA) для замены стареющего парка Véhicule de l’Avant Blindé (VAB) 4×4.

Французское DGA обнародовало свой план по приобретению многоцелевых автомобилей Griffon в рамках своей программы Scorpion в ноябре 2014 года. Контрактное соглашение на производство автомобилей VBMR было подписано в декабре 2014 года.

В июле 2019 года DGA представило французской армии первую партию автомобилей в присутствии министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В результате на производство 92 Griffon потребовалось менее шести месяцев: это реальная промышленная задача, которая позволяет отвечать требованиям Сухопутных войск.

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В целом, программа SCORPION планирует доставить 1872 Griffon во французскую армию. До 2025 года будет предоставлено 936 автомобилей со всем техническим обслуживанием и материально-техническим обеспечением.

Источник: defence-blog