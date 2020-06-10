Вертолет Sikorsky CH-53K успешно прошел испытание на дозаправку в воздухе

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Тяжелый грузовой вертолет CH-53K King Stallion успешно завершил несколько испытаний на дозаправку при помощи военно-транспортного самолета KC-130J Super Hercules Корпуса морской пехоты США.

Испытательный полет продолжался несколько часов у восточного побережья Соединенных Штатов, информирует enovosty.com/news.

Дозаправка в воздухе также была определена как важная возможность для нового тяжелого грузового вертолета Бундесвера, или STH. В ответ на текущий запрос Бундесвера о проведении тендеров дочерняя компания Lockheed Martin Sikorsky и Rheinmetall объединили свои усилия, чтобы предложить Германии вертолет CH-53K.

В частности, усовершенствованный контроль полёта CH-53K значительно уменьшает нагрузку на экипаж при проведении дозаправки. Это было подтверждено в ходе недавно проведенных летных испытаний.

Возможность дозаправки в воздухе является требованием для преодоления больших расстояний без необходимости делать промежуточные остановки и существенно расширяет эксплуатационную гибкость CH-53K. Это означает, что он может быть перенесен, например, в отдаленные районы работы и оставаться в воздухе в течение длительных периодов времени. Вертолет может перевозить больше персонала и техники на большие расстояния и в более сложных условиях эксплуатации, чем любое другое транспортное средство такого типа.

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Вертолет CH-53K (Источник: Sikorsky)

В будущем воздушный парк Бундесвера будет включать транспортный самолет C-130J, изготовленный Lockheed Martin. Грузовой отсек C-130J предназначен для использования стандартных грузовых поддонов 463L, которые также может перевозить CH-53K. Использование одних и тех же поддонов в самолетах и транспортных вертолетах дает огромные преимущества в том, что касается погрузочно-разгрузочных работ.

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Эта совместимость фундаментально укрепляет военное сотрудничество между Францией и Германией: две страны в настоящее время создают совместный парк самолетов C-130J / KC-130J. Использование стандартизированных поддонов для авиаперевозок также обеспечивает совместимость с другими транспортными самолетами в Европе, такими как A400M, что является решающим преимуществом при совместных операциях.

Тем временем, полномасштабное производство CH-53K началось на заводе Sikorsky в Коннектикуте, как и планировалось. Всего 31 вертолет в настоящее время находится на разных стадиях завершения работ. Ожидается, что первая эскадра USMC CH-53K будет введена в эксплуатацию к 2023/24 году.

Источник: Defenseworld