Сербия представила новое поколение основного боевого танка М-84 (ВИДЕО)

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Министерство обороны Сербии представило новое поколение основных боевых танков M-84, которое будет обозначаться как M-84 AS1.

В понедельник министр обороны Сербии Александр Вулин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии приняли участие в презентации модернизированного M-84 AS1 в Институте технического ремонта «Чачак», информирует enovosty.com/news.

«Благодаря проведенной нами модернизации мы сможем сказать, что являемся одним из самых современных танковых войск не только в регионе, но и во всей Европе», — сказал министр Вулин.

По его словам, сербские вооруженные силы модернизируются, оснащаются, укрепляются, и все их сегменты заслуживают равного внимания.

«В предыдущие годы мы уделяли особое внимание нашим ВВС и ПВО, но теперь настала очередь армии. Это революционный и огромный шаг вперед. Когда М-84 был построен 36 лет назад, его модернизация стартовала в 1991 году и не была завершена. Мы будем продолжать улучшать нашу полевую силу и возможности наших бронетанковых подразделений. Мы работаем над артиллерией, над бронетанковыми подразделениями, пехотой и ручным оружием всех наших солдат», — сказал министр Вулин, добавив, что вооруженные силы Сербии оснащаются и укрепляются не только для того, чтобы быть самыми крупными или многочисленными, но и для того, чтобы быть самыми современными».

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M-84 AS1 является усовершенствованной версией основного боевого танка M-84, произведенного Югоимпорт СДПР в Сербии. Модернизация включает усовершенствованную систему управления огнем с интегрированным дневным/ночным прицелом DNNS 2ATK.

M-84 AS1 оснащен невзрывчатой ​​и неэнергетической реактивной броней ERO-19, которая обеспечивает защиту от современных боеголовок тандемного заряда на ракетах. Он также оснащен современной электрооптической системой защиты от противотанковых ракет с лазерным наведением.

Новый танк получил боевую информационно-управляющую систему KIS M-84, прибор наблюдения TOMS, систему активных помех в оптическом диапазоне SOFTKIL и защиту двигателя от неправильных действий со стороны водителя при запуске двигателя.

M-84 AS1 также оснащен современной удаленной станцией вооружения, также известной как RWS. Такая оружейная станция позволяет стрелку оставаться в относительной защите транспортного средства.

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Источник: Defence-blog