Колонизация Марса будет начинаться с пещер

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В то время как ученые считают, что когда-то у Красной планеты были подходящие условия для поддержания жизни, на сегодняшний день Марс нельзя назвать «гостеприимным» местом.

Людям, которые хотели бы отправиться на Красную планету, придется столкнуться с экстремальными температурами с обоих концов спектра, отсутствием кислорода и радиацией, которая может нанести серьезный вред здоровью будущих космических путешественников, информирует enovosty.com/news.

Существует также проблема ресурсов. Перевозка строительных материалов с Земли на Марс, который, в среднем, составляет около 225 миллионов километров, будет слишком дорогой. Марсианские архитекторы должны будут использовать ресурсы, уже имеющиеся во внеземной среде.

Вот почему будущие города на Марсе будут сильно отличаться от тех, которые можно найти на Земле. Ученые считают, что будущие места обитания на Красной планете будут строиться менее вертикально и будут напоминать пещеры.

Они показали визуализацию капсул, окутанных внешней оболочкой, поднимающейся с земли. Места обитания были похожи на пещеры в виде стеклянных куполов, которые Дубай предполагал в концепции, выпущенной в 2017 году.

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Хотя они выглядят надежно, по мнению ученых, огромные стеклянные купола на Марсе или на Луне не смогут защитить космонавтов от радиации. На Марсе существуют факторы окружающей среды, аналогичные Земле, с той лишь разницей, что они более экстремальные.

Поэтому ученые предлагают создавать здания из реголита, похожие на пещеры. Они должны быть построены автономными роботами, чтобы обеспечить защиту прибывающих астронавтов.

В настоящее время возобновился интерес к отправке человеческих космонавтов и в конечном итоге к созданию населенного пункта на Марсе. НАСА планирует начать пилотируемую миссию на Красную планету в 2030-х годах. Илон Маск заявил, что SpaceX может построить устойчивую колонию к 2050 году. Дубай дал 98 лет на то, чтобы построить научно-фантастический город с купольным зеркалом на поверхности Марса.

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