РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Смешение мировой культуры и природы в маленькой стране на Ближнем Востоке

Все фото »

Новости технологий

10.06.2019 г.
21:01Колонизация Марса будет начинаться с пещер
14:45В телефонах Huawei больше не будет популярного приложения WhatsApp
09.06.2019 г.
11:01Изменит все авиацию: В США построили потенциально революционный коммерческий самолет
08.06.2019 г.
17:17Украинские студенты спасают планету
13:55К Земле летит большой астероид
12:32В NASA рассказали, сколько будет стоить туристическая путевка в космос
10:30Facebook запретил предустанавливать свои программы на новые смартфоны Huawei
Все новости технологий

Аналитика

10.06.2019

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Украинские политики продолжают знакомить со своими командами, появился свежий рейтинг политсил, которые могут пройти в Верховную Раду, а ситуацию в Молдове ...
06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...

Последние новости

10.06.2019 г.
22:31 Вертолет упал на небоскреб на Манхэттене (ВИДЕО)
22:30 Тодоренко обмолвилась о второй беременности
22:00 В трейлере к FIFA 20 показали один из вокзалов Киева (ВИДЕО)
21:30 Во Франции обнаружили камень с рисунком, которому 12 тыс. лет (ФОТО)
21:21 Названа главная причина старения
21:01 Колонизация Марса будет начинаться с пещер
21:00 Уже в этом году BlaBlaCar сделают полностью платным
20:54 Перемещение вражеских кораблей под полным контролем: ВСУ вооружают новейшей системой обнаружения врага (ВИДЕО)
20:30 Киану Ривз станет героем компьютерной игры (ВИДЕО)
20:18 В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)
20:00 Названы основные причины ДТП в столице
19:54 МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана
19:30 В Украине будет царить жара - синоптик
19:13 Reuters: В РФ начинает расти буря протеста против задержания журналиста-расследователя
18:53 Associated Press: Трамп заявил об ужесточении тарифов на китайскую продукции
18:32 СБУ заблокировала деятельность крупнейшего конвертационного центра
18:14 В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения с артустановками 2С7 "Пион" (ВИДЕО)
17:50 В киберполиции рассказали, как защитить средства на банковских картах
17:40 Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек "лыжных инструкторов"
17:15 Александр Охрименко рассказал о влиянии тарифного конфликта между США и КНР на экономику Украины
16:51 В Украине существенно снизятся цены на овощи
16:32 Супрун рассказала как лучше употреблять уличную еду и чем можно ее заменить
16:10 "Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
15:42 В аннексированном Крыму оккупанты проводят массовые обыски
15:29 Тимошенко обнародовала первую пятерку партии "Батькивщина" из списка на выборы в Верховную Раду
15:13 В РФ Амурский судостроительный завод "тонет" в долгах, а "спасатели" не торопятся на вызов, - Злой Одессит
15:00 Диетологи рассказали, какие летние ягоды помогут быстро похудеть
14:45 В телефонах Huawei больше не будет популярного приложения WhatsApp
14:31 Увеличенный отпуск и репатриация сотрудников: что ждет украинцев с новым трудовым кодексом
14:20 Страны G20 договорились о введении «цифрового налога»
14:12 Россия и Китай будут вместе контролировать интернет
14:08 В Украине хотят отменить школьную форму
13:52 Притула и новые лица: Вакарчук показал свой "Голос" и отправился в тур по Украине
13:30 Составлен рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий
13:27 "Они попробовали войну сполна": Украинцев растрогала история дружбы Героев ООС
13:22 Стало известно, полезны ли супы для здоровья
13:10 70-летний волонтер собрал для украинской армии 3 миллиона гривен
12:58 Соленость+загрязнение: В Одессе море окрасилось в нежно-изумрудный цвет (ФОТО)
12:50 “Много гуляли по городу и катались на катере”: Стали известны подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина
12:47 Медики сообщили, как жить, если ты «сова»
12:42 СБУ ввела спецрежим на границе. Стали известны детали
12:34 Солидарность по-новому: Кого Порошенко поведет в Раду и какие "козыри" приготовил
12:31 Египетские врачи дали советы, как защитить себя в летнюю жару
12:19 В Украине станет больше "летних" субсидиантов
12:19 Фотоотчет: Загрязнение воздуха ежегодно убивает больше людей, чем курение (ФОТО)
12:08 Китай просит своих граждан не посещать США
12:02 В Харькове оборвался канатный мост с людьми (ВИДЕО)
11:45 Назвали скрытый симптом рака легких
11:43 НКРЭКУ против низких цен на газ для населения. В чем риски?
11:41 Жителям столицы за няню заплатят в два раза больше
11:14 "Сила и Честь": Что приготовили украинцам Смешко и Гордон
11:05 Выборы-2019: С чем и с кем идет на выборы Гройсман
10:58 Польша сообщила, что РФ возобновила поставки чистой нефти
10:55 "Идеальный баланс": Вакарчук не против занять кресло премьера
10:51 Стало известно, от скольких детей в Украине отказались родители
10:50 Найем рассказал о своем видении идеальной коалиции в Раде
10:29 Тука детально пояснил, как в ВСУ отреагируют на скандальную идею Кучмы
10:27 В Крыму началась новая волна обысков
10:15 Кого ведет в Раду партия Зеленского "Слуга народа"
09:59 Кошевой разразился громким заявлением о связях с Коломойским
Все новости »

Колонизация Марса будет начинаться с пещер

Главная » Последние новости » Новости технологий » Колонизация Марса будет начинаться с пещер
 
Печать Отправить на почту

 

 

В то время как ученые считают, что когда-то у Красной планеты были подходящие условия для поддержания жизни, на сегодняшний день Марс нельзя назвать «гостеприимным» местом.

Людям, которые хотели бы отправиться на Красную планету, придется столкнуться с экстремальными температурами с обоих концов спектра, отсутствием кислорода и радиацией, которая может нанести серьезный вред здоровью будущих космических путешественников, информирует enovosty.com/news.

Существует также проблема ресурсов. Перевозка строительных материалов с Земли на Марс, который, в среднем, составляет около 225 миллионов километров, будет слишком дорогой. Марсианские архитекторы должны будут использовать ресурсы, уже имеющиеся во внеземной среде.

Вот почему будущие города на Марсе будут сильно отличаться от тех, которые можно найти на Земле. Ученые считают, что будущие места обитания на Красной планете будут строиться менее вертикально и будут напоминать пещеры.

Они показали визуализацию капсул, окутанных внешней оболочкой, поднимающейся с земли. Места обитания были похожи на пещеры в виде стеклянных куполов, которые Дубай предполагал в концепции, выпущенной в 2017 году.

Читайте: В NASA рассказали, сколько будет стоить туристическая путевка в космос

Хотя они выглядят надежно, по мнению ученых, огромные стеклянные купола на Марсе или на Луне не смогут защитить космонавтов от радиации. На Марсе существуют факторы окружающей среды, аналогичные Земле, с той лишь разницей, что они более экстремальные.

Поэтому ученые предлагают создавать здания из реголита, похожие на пещеры. Они должны быть построены автономными роботами, чтобы обеспечить защиту прибывающих астронавтов.

В настоящее время возобновился интерес к отправке человеческих космонавтов и в конечном итоге к созданию населенного пункта на Марсе. НАСА планирует начать пилотируемую миссию на Красную планету в 2030-х годах. Илон Маск заявил, что SpaceX может построить устойчивую колонию к 2050 году. Дубай дал 98 лет на то, чтобы построить научно-фантастический город с купольным зеркалом на поверхности Марса.

Читайте: Ученые нашли способ получить кислород на Марсе


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 221

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Оппоблок объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
Тимошенко обнародовала первую пятерку партии Батькивщина из списка на выборы в Верховную Раду
Притула и новые лица: Вакарчук показал свой Голос и отправился в тур по Украине
"Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в РадуТимошенко обнародовала первую пятерку партии "Батькивщина" из списка на выборы в Верховную РадуПритула и новые лица: Вакарчук показал свой "Голос" и отправился в тур по Украине
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Все статьи


Читайте также

В NASA рассказали, сколько будет стоить туристическая путевка в космос
 На Марсе найден вход в подземную базу (ВИДЕО)
На Землю надвигается опасная солнечная буря
 На Плутоне заметили ледяной извергающийся вулкан
Ученые обнаружили новую планету в неожиданном месте
 Ученые нашли способ получить кислород на Марсе
Белухи-шпионы: Из космоса засекли секретную шпионскую базу России

Армия

Бронеавтомобиль МКС-1
Танк K1 (Южная Корея)
Зенитная самоходная установка ЗСУ K30 Biho (Южная Корея)
Боевой модуль «Тайпан»
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
КАРАЧУН
Александр
БРИГИНЕЦ
Владимир
АРЬЕВ
Павел
РОЗЕНКО
Все персоны    >>


Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД


Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 