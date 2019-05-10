Ученые изобрели пластик, который можно повторно переработать

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Одна из проблем, связанных с пластмассами, заключается в том, что даже те, которые продаются как вторсырье, больше не используются. Только менее трети утилизируемого пластика повторно используется после процесса утилизации, а остальные либо утилизируются как не подлежащие переработке отходы, либо сжигаются.

Однако исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики США разработали пластиковый материал, который можно полностью перерабатывать, информирует enovosty.com/news.

Химические вещества, которые добавляют в большинство пластика, делая его жестким или гибким, остаются в пластмассе даже после того, как она была переработана на заводе по переработке.

Таким образом, когда пластмассы обрабатываются для создания новых материалов, трудно предсказать, какие свойства новый материал унаследует от исходных пластмасс.

Ученые сообщили, что мономеры нового материала, известного как поли (дикетоенамин) или PDK, могут быть извлечены без добавления добавок, используя простую кислотную ванну.

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Пластик PDK может быть разобран на молекулярном уровне и может повторно собираться в другой объект с другой формой, цветом и текстурой, при этом материал не теряет своих характеристик или качества.

Пластиковые материалы, которые загрязняют океаны мира, обходятся правительствам в 2,5 триллиона долларов в год. Однако, если новая разработанная формула пластика PDK пойдет в массы, это может стать научным прорывом, благодаря которому мировые воды будут спасены от пластикового загрязнения.