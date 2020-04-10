Новейшая японская подводная лодка с литий-ионным аккумулятором прибыла в порт приписки

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Военно-морские силы самообороны Японии объявили 8 апреля, что их новая подводная лодка класса Soryu, JS OURYU (SS-511), прибыла в порт Kure, префектура Хиросимы.

OURYU — новейшая японская подводная лодка, а также первая подводная лодка с литиево-ионным аккумулятором. Она возьмет на себя миссию наблюдения вокруг Японии, информирует enovosty.com/news.

Литий-ионные аккумуляторы почти удваивают электрическую емкость традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов. Они не только заменяют их в существующих зонах хранения аккумуляторов, но и увеличивают и без того большую емкость аккумуляторов, заполняя также огромное пространство внутри корпуса, ранее занятого двигателями AIP Sterling и их топливными элементами. Это значительно улучшило подводную выносливость и, как предполагается, будет преимуществом перед медленной перезарядкой системы AIP.

Ouryu является шестой лодкой класса Soryu, построенной Mitsubishi Heavy Industries, и представляет собой 84-метровую подводную лодку весом 1338 т, которая вмещает экипаж из 65 человек и перевозит до 30 21-дюймовых тяжелых торпед.

Источник: Defence-blog