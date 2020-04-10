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Китай разрабатывает истребитель для подготовки пилотов следующего поколения

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Обучение пилота взлету и посадке на 300-метровой палубе занимает два-три года.

Китайские инженеры модифицировали старый истребитель, чтобы создать учебный самолет для пилотов, которые будут обслуживать новейший авианосец страныType 002 — который в настоящее время находится в разработке., информирует enovosty.com/news.

Адаптированный JL-9 — также известный как FTC-2000 Mountain Eagle или «Shanying» — был произведен Корпорацией авиационной промышленности Гуйчжоу (GAIC) специально для использования на Type 002, который будет иметь систему запуска катапульты, базирующуюся в Пекине. Об этом рассказал эксперт Ли Цзе.

Ли также сказал, что потребуется «по крайней мере два-три года», чтобы обучить пилотов-истребителей, которые будут служить на нем.

GAIC, которая является дочерней компанией Китайской авиационной промышленной корпорации (AVIC), заявила в прошлом месяце, что морская версия JL-9 была закончена.

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Type 002 будет оснащен электромагнитной катапультой, аналогичной той, которая используется на USS Gerald Ford.

Китайский авианосец

Хотя строительство Type 002 началось в 2018 году и, как ожидается, будет завершено в следующем году, пока неизвестно, когда он будет готов к выходу в море.

Ранее Китай заявил, что планирует к 2030 году создать по меньшей мере четыре ударные группы авианосцев, для чего потребуется 200 самолетов, включая истребители, вертолеты и разные самолеты наблюдения, и около 500 пилотов.

Обучение тому, как взлетать и приземляться на взлетно-посадочной площадке длиной менее 300 метров, требует времени, и хотя ВМФ НОАК обучает своих собственных пилотов, а не набирает их из военно-воздушных сил, с 2017 года отсутствие подходящего учебного самолета означало, что НОАК приходилось полагаться на тренажеры.

Модифицированный JL-9 также намного дешевле, чем J-15, по словам находящегося в Пекине военного аналитика Чжоу Ченминга.

«Поставка военно-морской версии тренажера JL-9 сэкономит военно-морскому флоту немалые деньги», — сказал он, добавив, что двухдвигательный J-15 стоит не менее $61 млн, тогда как одномоторный JL-9 стоит только около $10 миллионов.

«J-15 стоит дорого, потому что это реактивный истребитель и он должен быть оснащен сложными устройствами и оружием, но на обучающем самолете не должно быть так много предметов».

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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