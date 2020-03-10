ВВС США подписали контракт на приобретение легкого ударного самолета А-29

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Sierra Nevada Corporation (SNC) подтвердила, что ВВС США решили приобрести новейший легкий ударный самолет А-29.

SNC получила контракт от ВВС США по предоставлению наземного вспомогательного оборудования для самолетов A-29, подготовки пилотов (включая разностороннюю подготовку и повышение квалификации пилотов-инструкторов), материально-технической поддержки подрядчиков, резервирования самолетов и обеспечения жизнедеятельности для миссии Combat Air Advisor для Командования специальных операций ВВС., информирует enovosty.com/news.

«Для SNC большая честь создавать и поставлять проверенные в бою А-29 ВВС США», — сказал Марк Уильямс, вице-президент по стратегическим планам и программам в области авиации для бизнес-сферы SNC в области IAS. «Теперь у ВВС США будет возможность развернуть А-29 для поддержки операций США и союзников. Это приобретение предоставляет долгожданные возможности военному истребителю и наилучшую ценность для налогоплательщиков США».

A-29 — это универсальный и мощный турбовинтовой самолет, известный своей прочной и долговечной конструкцией, которая позволяет ему выполнять операции с незастроенных взлетно-посадочных полос и на передовых эксплуатационных базах в суровых условиях и пересеченной местности.

А-29 — золотой стандарт легких боевых и разведывательных самолетов. Поставка самолетов ожидается в 2021 году, а обучение и поддержка продолжатся до 2024 года.

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А-29 — единственный в мире легкий ударный самолет с военным сертификатом ВВС США.

A-29 уже был выбран 14 партнерскими военно-воздушными силами по всему миру для предоставления экономически эффективных средств непосредственной поддержки и разведки. На протяжении более десяти лет спецназ США стремился обеспечить безопасность А-29 для обеспечения непосредственной авиационной поддержки и разведывательных операций.

Источник: Defence-blog