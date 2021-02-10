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В США разработают новый боевой дрон с возможностью атаковать в воздухе

Главная » Последние новости » Новости технологий » В США разработают новый боевой дрон с возможностью атаковать в воздухе
 
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Сверхсекретный правительственный орган США, называемый Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), работает над разработкой нового типа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного базирования, которые будут иметь возможности для атаки "воздух-воздух".

Согласно заявлению DARPA, исследовательское подразделение Министерства обороны США запускает программу LongShot, в рамках которой разрабатывается БПЛА воздушного базирования с возможностью использования нескольких видов оружия класса «воздух-воздух», информирует enovosty.com/news.

В рамках программы также были заключены контракты с General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman на предварительные проектные работы по Фазе I. Цель состоит в разработке нового БПЛА, который может значительно расширить дальность поражения, повысить эффективность миссии и снизить риск для пилотируемых самолетов.

Современные концепции превосходства в воздухе полагаются на усовершенствованные пилотируемые истребители, обеспечивающие проникающую способность противодействия воздуху для эффективной доставки оружия. Предполагается, что программа LongShot увеличит живучесть пилотируемых платформ, позволяя им находиться на дистанциях противостояния вдали от угроз противника, в то время как БПЛА LongShot воздушного базирования эффективно сокращает разрыв для более эффективных ракетных выстрелов.

«Программа LongShot меняет парадигму боевых действий в воздухе, демонстрируя беспилотный летательный аппарат, способный использовать современное оружие класса «воздух-воздух», — сказал менеджер программы DARPA подполковник Пол Калхун. «LongShot нарушит традиционные постепенные улучшения оружия, предоставив альтернативные средства повышения боевой способности».

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На более поздних этапах программы LongShot построит и запустит полномасштабную демонстрационную систему воздушного базирования, способную управлять полетом до, во время и после выброса оружия в рабочих условиях.


По материалам Defence-blog
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