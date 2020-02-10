Lockheed Martin совместно с индийской фирмой продвигают истребитель F-21

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Поставщик оружия №1 Lockheed Martin Corp. подписал соглашения с индийскими компаниями на выставке DefExpo 2020, чтобы изучить производственные возможности в программе F-21.

Lockheed Martin подписал меморандум о взаимопонимании с блоком защиты Navratna Bharat Electronics Limited (BEL), сообщается в пресс-релизе компании. Lockheed Martin укрепляет и расширяет партнерские отношения с индийской промышленностью для поддержки предложения компании F-21 для ВВС Индии., информирует enovosty.com/news.

«Мы рады начать изучать возможности F-21 с BEL, одной из ведущих индийских аэрокосмических и оборонных компаний», — сказал доктор Вивек Лалл, вице-президент по стратегическим вопросам и развитию бизнеса Lockheed Martin Aeronautics. «Партнерство F-21 с Индией объединяет индийскую промышленность, включая BEL, в крупнейшую в мире и наиболее успешную систему истребителей и демонстрирует приверженность Lockheed Martin к Индии».

Ананди Рамалингам, директор по маркетингу BEL, сказала: «Мы рады сотрудничеству с Lockheed Martin, которая является мировым лидером в аэрокосмическом секторе. Мы с нетерпением ждем возможности поработать на этом сотрудничестве для удовлетворения потребностей внутреннего и международного рынка в этом секторе».

Усовершенствованный одномоторный F-21 является идеальным решением для удовлетворения потребностей в возможностях ВВС Индии и обеспечения беспрецедентных промышленных возможностей. F-21 предоставляет усовершенствованный одномоторный многоцелевой истребитель с наиболее оптимальной стоимостью жизненного цикла для ВВС Индии, с самым длинным сроком службы у любого конкурента — 12 000 летных часов. Совместно с индийскими Rafale и Tejas, F-21 будет выполнять критически важную оперативную роль для ВВС Индии.

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F-21 также предоставляет непревзойденные возможности для индийских компаний всех размеров, включая микро-, малые и средние предприятия (MSME) и поставщиков по всей Индии, для установления новых деловых отношений с Lockheed Martin и другими лидерами отрасли в США и во всем мире.

Источник: Defence blog