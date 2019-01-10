Ученые зафиксировали 13 новых космических радиовсплесков

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Астрофизикам удалось словить серию загадочных радиовспышек. Одна из них вспыхнула шесть раз на одном и том же месте.

Радиовсплески были зафиксированы астрофизиками обсерватории CHIME. Ученые заметили 13 ярких вспышек, исходящих из космических глубин. Об этом они сообщили научному изданию Nature, информирует enovosty.com/news.

Радиовсплески являются яркими радиоимпульсами, длительность которых составляет всего пару миллисекунд. В научной среде до сих пор не установлено, что же является источником данных излучений. Сейчас существуют только предположения. Одни ученые утверждают, что радиовспышки возникают из-за излучения сильно намагниченных нейтронных звезд, другие верят в инопланетные сигналы.

13 новых зафиксированных радиовсплесков расположились на частоте 400 МГц. До сих пор на ней не фиксировался ни один всплеск. Помимо этого, одна из 13-ти вспышек под названием FRB 180814 повторилась в одном и том же месте целых шесть раз. Отметим, что первый раз FRB 180814 возникла в августе 2018 года.

Ученые уверены, что повторяемость радиовспышек опровергает гипотезу о том, что они возникают только после объединения нейтронных звезд и других космических тел, преобразовывающихся в черную дыру.

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Ингрид Стэйрс из Университета Британской Колумбии заявила, что открытие такого большого количества новых радиовспышек говорит о том, что ученые приближаются к разгадке их источника.