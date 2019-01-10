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Китай предложил Илону Маску вид на жительство

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай предложил Илону Маску вид на жительство
 
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Главе Tesla и SpaceX намерены предоставить китайский вариант «грин-карты».

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян лично обратился к Илону Маску с предложением выдать ему постоянный вид на жительство. Произошло это во время их личного разговора после торжественной церемонии, приуроченной к старту возведения завода корпорации Tesla в китайском городе Шанхай, информирует enovosty.com/news.

Встретившись с Ли Кэцян Илон признался, что любит Китай и намерен превратить новый завод в образец для всех компаний. К тому же миллиардер сообщил, что хотел бы чаще приезжать в КНР.

На эти слова китайский премьер отреагировал заманчивым предложением. Ли Кэцян заявил, что страна была бы рада предоставить Маску «вид на жительство иностранного гражданина».

Глава Tesla выразил благодарность за такой жест со стороны Китая. Однако непонятно, воспользуется ли китайской «грин-картой» Илон Маск.

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Добавим, что первый этап постройки завода Tesla окончится в Шанхае этим летом. Полномасштабное производство машин на нем должно начаться уже в 2020 году. Shanghai Giga Factory станет первым заводом корпорации, расположенным не в США. Участок для его строительства был приобретен Илоном Маском за 140 млн долларов. Планируется, что на заводе будут собирать «бюджетные» электрокары для внутреннего рынка КНР.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 523

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