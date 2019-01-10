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Канадцы зафиксировали загадочные сигналы из космоса

Главная » Последние новости » Новости технологий » Канадцы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
 
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Астрономы из Канады рассказали о таинственных сигналах из далеких космических галактик, которые они сумели зафиксировать с помощью специального телескопа.

Ученые обнаружили 13 быстрых радиосигналов, однако один быстро повторяющийся радиовсплеск насторожил исследователей. Он исходил из определенного источника, находящегося на расстоянии 1,5 миллиарда световых лет от земли, информирует enovosty.com/news.

Обсерватория CHIME, находящаяся в Оканаганской долине Британской Колумбии, состоит из четырех полуцилиндрических антенн длиной 100 метров. Ее специалисты занимаются ежедневным сканированием северной части неба.

Несмотря на то, что телескоп работает всего чуть больше года, с его помощью удалось зафиксировать 13 радиосигналов, включая тот, что заинтересовал астрономов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 295

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