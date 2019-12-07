62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира
Жительница Великобритании так обожает Жозе Моуриньо, что потратила на посвященные ему татуировки две тысячи фунтов.
Болельщица из Великобритании Вив Бодикот сделала 38 татуировок на своем теле в честь своего кумира – Жозе Моуриньо. На данный момент фанатке 62 года, информирует enovosty.com/news.
Первое изображение, посвященное португальскому футбольному тренеру, Вив сделала в 2017 году. За два года она истратила на походы в салон приблизительно две тысячи фунтов.
Фанатка рассказала журналистам, что ее любовь к Моуриньо – безгранична, поэтому ей не жалко никаких денег на татуировки. «Я готова потратить еще», — призналась болельщица. По его словам, Жозе – настоящий сильный, умный мужчина и тренер. «Я таю от него», — заявила 62-летняя жительница Великобритании.
Женщина также рассказала, что ее хобби поддерживает муж. Супруг Вив нисколько не ревнует свою жену к Моуриньо. Фанатка призналась, что и он является ярым поклонником португальского тренера.
Читайте: Татуировка хной закончилась для 7-летней девочки большим ожогом (ФОТО)