62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира

Главная » Последние новости » Новости спорта » 62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира 62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира

Закрыть Отправить

Жительница Великобритании так обожает Жозе Моуриньо, что потратила на посвященные ему татуировки две тысячи фунтов.

Болельщица из Великобритании Вив Бодикот сделала 38 татуировок на своем теле в честь своего кумира – Жозе Моуриньо. На данный момент фанатке 62 года, информирует enovosty.com/news.

Первое изображение, посвященное португальскому футбольному тренеру, Вив сделала в 2017 году. За два года она истратила на походы в салон приблизительно две тысячи фунтов.

Фанатка рассказала журналистам, что ее любовь к Моуриньо – безгранична, поэтому ей не жалко никаких денег на татуировки. «Я готова потратить еще», — призналась болельщица. По его словам, Жозе – настоящий сильный, умный мужчина и тренер. «Я таю от него», — заявила 62-летняя жительница Великобритании.

Женщина также рассказала, что ее хобби поддерживает муж. Супруг Вив нисколько не ревнует свою жену к Моуриньо. Фанатка призналась, что и он является ярым поклонником португальского тренера.

Читайте: Татуировка хной закончилась для 7-летней девочки большим ожогом (ФОТО)