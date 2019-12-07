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62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира

Главная » Последние новости » Новости спорта » 62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира
 
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Жительница Великобритании так обожает Жозе Моуриньо, что потратила на посвященные ему татуировки две тысячи фунтов.

Болельщица из Великобритании Вив Бодикот сделала 38 татуировок на своем теле в честь своего кумира – Жозе Моуриньо. На данный момент фанатке 62 года, информирует enovosty.com/news.

62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира

Фото: thesun.co.uk

Первое изображение, посвященное португальскому футбольному тренеру, Вив сделала в 2017 году. За два года она истратила на походы в салон приблизительно две тысячи фунтов.

62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира

Фото: thesun.co.uk

Фанатка рассказала журналистам, что ее любовь к Моуриньо – безгранична, поэтому ей не жалко никаких денег на татуировки. «Я готова потратить еще», — призналась болельщица. По его словам, Жозе – настоящий сильный, умный мужчина и тренер. «Я таю от него», — заявила 62-летняя жительница Великобритании.

62-летняя фанатка Жозе Моуриньо сделала 38 татуировок в честь своего кумира

Фото: thesun.co.uk

Женщина также рассказала, что ее хобби поддерживает муж. Супруг Вив нисколько не ревнует свою жену к Моуриньо. Фанатка призналась, что и он является ярым поклонником португальского тренера.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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