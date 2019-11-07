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Представлен официальный мяч Евро-2020

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УЕФА презентовал главный мяч Евро-2020. Его назвали Uniforia.

УЕФА представил мяч Uniforia. Именно он станет главным атрибутом Евро-2020. Об этом передает официальный сайт союза европейских футбольных ассоциаций, информирует enovosty.com/news.

Мяч получил именно такое название, потому что оно объединяет два важных понятия: единства (unity) и эйфории (euphoria). По мнению организаторов, эти два фактора свойственны Евро-2020.

Дизайн мяча включает в себя изображения своеобразных мостов, соединяющих разные берега и размывающих грани. В УЕФА также отметили, что он также демонстрирует культурное многообразие и объединяет футбол с искусом.

Жирные черные полосы напоминают кисточку художника. Их сечения символизируют новый трансконтинентальный формат футбольного турнира. Яркие же цветные линии являются отсылкой к объединению разных культур.

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Отметим, что над разработкой мяча начали трудится еще в 2018 году.

Справка. Финальный этап Евро-202 запланирован на 12 июня – 12 июля. Начнется он в Риме, а закончится в Лондоне. Именно на стадионе «Уэмбли» пройдет решающий поединок.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 28

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