Представлен официальный мяч Евро-2020

Главная » Последние новости » Новости спорта » Представлен официальный мяч Евро-2020 Представлен официальный мяч Евро-2020

Закрыть Отправить

УЕФА презентовал главный мяч Евро-2020. Его назвали Uniforia.

УЕФА представил мяч Uniforia. Именно он станет главным атрибутом Евро-2020. Об этом передает официальный сайт союза европейских футбольных ассоциаций, информирует enovosty.com/news.

Мяч получил именно такое название, потому что оно объединяет два важных понятия: единства (unity) и эйфории (euphoria). По мнению организаторов, эти два фактора свойственны Евро-2020.

Дизайн мяча включает в себя изображения своеобразных мостов, соединяющих разные берега и размывающих грани. В УЕФА также отметили, что он также демонстрирует культурное многообразие и объединяет футбол с искусом.

Жирные черные полосы напоминают кисточку художника. Их сечения символизируют новый трансконтинентальный формат футбольного турнира. Яркие же цветные линии являются отсылкой к объединению разных культур.

Читайте: В мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, - Bloomberg

Отметим, что над разработкой мяча начали трудится еще в 2018 году.

Справка. Финальный этап Евро-202 запланирован на 12 июня – 12 июля. Начнется он в Риме, а закончится в Лондоне. Именно на стадионе «Уэмбли» пройдет решающий поединок.