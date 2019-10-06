Известный украинский боксер провел яркий бой, однако упустил шанс стать чемпионом мира

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Сергей Деревянченко во время поединка против Геннадия Головкина продемонстрировал высокий уровень мастерства, но все же уступил победу противнику.

Украинцу Сергею Деревянченко не удалось добыть статус чемпиона мира. Во время боя за титулы IBF и IBO наш земляк проиграл Геннадию Головкину из Казахстана, информирует enovosty.com/news.

Во время всего поединка украинец показывал довольно зрелищный и конкурентный бой. Деревянченко не боялся идти в атаку и вполне мог бы претендовать на победу, если бы не несколько промахов.

Первая неприятность для украинца произошла в самом начале боя. Сергею пришлось побывать на канвасе после того, как Головкин произвел удар по затылку. Во втором раунде у Деревянченко возникло рассечение выше глаза. Весь бой он провел с данной травмой.

Победу Головкина определили судьи. Они единогласно проголосовали не в пользу украинца. Счет был следующим — 114:113, 115:112, 115:112.

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Напомним, что для Сергея Деревянченко этот бой был второй попыткой завоевать титул IBF. К сожалению, украинец снова потерпел поражение.

Головкин же вернул себе звание чемпиона мира. Добавим, что год назад он проиграл этот титул Саулю Альваресу.