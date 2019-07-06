Майк Тайсон приехал в Киев

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Легендарный боксер прилетел в украинскую столицу. В Киеве ему подарили точную копию булавы Богдана Хмельницкого.

В Киев прибыл Майк Тайсон. Прилетел он в нашу страну вчера, 5 июля. Сегодняшнее утро он начал со спортивной тренировки. На нее Тайсон отправился в 5:00. Уже в 9:00 боксер провел встречу с украинскими журналистами на территории Парковой аллеи, информирует enovosty.com/news.

Во время разговора с представителями СМИ Тайсон заявил, что Василий Ломаченко — «невероятный боксер». Также Майк признался, что не знаком лично с ним и очень об этом сожалеет.

Прокомментировал он и успехи Александра Усика. Анализируя перспективы нашего земляка в супертяже, Тайсон признался, что пока не очень уверен в украинце. «Номером один в супертяжелом весе остается Деонтей Уайлдер», — сообщил легендарный боксер журналистам.

Напомним, что 30 июня Майк Тайсон праздновал 30-ый день рождения. В честь этого в Украине он стал обладателям сверхточной копии булавы, когда-то принадлежавшей Богдану Хмельницкому.

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