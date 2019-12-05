Болид Шумахера продали на аукционе за 6,6 млн долларов

Главная » Последние новости » Новости спорта » Болид Шумахера продали на аукционе за 6,6 млн долларов Болид Шумахера продали на аукционе за 6,6 млн долларов

Закрыть Отправить

Автомобиль, на котором Михаэль Шумахер стал пятикратным чемпионом Формулы-1, продан на торгах в Абу-Даби.

Во время аукциона в Абу-Даби был продан болид Михаэля Шумахера. На торгах выставили автомобиль Ferrari, участвующий в 2002 году в Формуле-1. Именно вместе с этой машиной Шумахер добыл звание пятикратного чемпиона гонки, информирует enovosty.com/news.

Известно, что покупателем данного лота стал житель Италии. Он отдал за болид 6,6 млн долларов. Эксперты же первоначально оценивали стоимость автомобиля в 5,5 – 7,5 млн долларов. По правилам аукциона, часть денег будет отправлена в благотворительный фонд Михаэля Шумахера.

Новый владелец легендарной машины получит автомобиль после капитального ремонта мотора и коробки передач. Эти работы за свой счет обещает провести компания Ferrari.

Добавим, что перед тем как выставить болид Ferrari на торгах, на нем прокатился сын Шумахера – Мик Шумахер. Таким образом он выразил поддержку своему отцу.

Читайте: Нефедов планирует продавать конфискат с таможни через ProZorro

Напомним, Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы в декабре 2013 года. С тех пор он ни разу не появлялся на публике. Семья предпочитает не разглашать подробности о состоянии здоровья легендарного гонщика.