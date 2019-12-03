Золотой мяч: определен лучший футболист 2019 года

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Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии премии «Золотой мяч — 2019», а также France Football.

Получив в 2019 году Золотой мяч, Месси стал уже шестикратным обладателем этой почетной награды. Таким образом, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины обогнал по количеству премий Криштиану Роналду (имеет в своем арсенале 5 Золотых мячей), информирует enovosty.com/news.

2019 год стал для футболиста мега-результативным. Он 14 раз сыграл за футбольную команду «Барселона», забил 11 голов и совершил 8 результативных передач.

Отметим также, что в текущем году Месси вместе с «Барселоной» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, победил в Ла Лиге, а также принял участие в финальном этапе Кубка Испании. В составе сборной Аргентины Лионель занял третье место на Копа Америка.

Напомним, что в 2018 году Золотой мяч достался хорватскому полузащитнику Луке Модричу. Именно этот футболист сыграл решающую роль в мадридском Реале на пути к победе в Лиге чемпионов. Эксперты также считают, что Модрич несомненно поспособствовал выходу Хорватии в финал чемпионата мира.

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