Украинский борец завоевал золото на чемпионате мира
Украинец Семен Новиков стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Борец греко-римского стиля Семен Новиков добыл золотую медаль на чемпионате мира в Венгрии, информирует enovosty.com/news.
Во время финала украинец встретился с грузином Гурамом Хецурани. Схватка проходила в весовой категории до 87 килограмм. Со счетом 6:1 выиграл Семен Новиков.
В результате этого поединка Новиков защитил титул чемпиона мира, который он добыл в 2018 году.
На YouTube-канале United World Wrestling уже появился ролик финальной схватки между украинцем и грузином.
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Справка. Семен Новиков – украинский борец греко-римского стиля. На данный момент ему 21 год. Родом он из Харькова. В этом городе он получил и свою первую награду. Первыми его тренерами были Павел Лукьянчук и Олег Жменько. В последнее время его тренирует Юрий Тимченко.