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Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть

Главная » Последние новости » Новости спорта » Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть
 
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Сегодня пройдет заключительный этап жеребьевки Евро-2020. Своих конкурентов по финальному этапу состязаний увидит и наша сборная.

Сегодня, 30 ноября, в Бухаресте запланирована торжественная церемония жеребьевки финального этапа чемпионата Европы по футболу. Она состоится в 19:00 (время — киевское). Вся процедура займет около часа, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что вечером станут известны также соперники нашей украинской сборной. Как известно, команда Украины прошла в первую, самую сильную, корзину жеребьевки. Наши футболисты уже точно встретятся в группе С, матчи которой запланированы на территории Амстердама и Бухареста. Также известен один из конкурентов Украины, им станет футбольная команда Нидерландов (корзина № 2).

Из третьей корзины наша сборная может встретиться с португальцами, турками, австрийцами, шведами или чехами. Из четвертой корзины команде Украины достанется либо сборная Румынии, либо же Грузии, Беларуси, Северной Македонии или Косово.

Сегодня трансляцию жеребьевки Евро-2020 украинцы смогут увидеть на двух каналах. На телеканале «Футбол 1» она запланирована на 19:00. Телеканал «Украина» же покажет запись церемонии в 23:00.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 65

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