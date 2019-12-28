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В Англии построят первый в мире полностью деревянный футбольный стадион

Главная » Последние новости » Новости спорта » В Англии построят первый в мире полностью деревянный футбольный стадион
 
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На территории английского графства Глостершир возведут необычный футбольный стадион. Он станет первым, который полностью изготовят из дерева.

В Великобритании в графстве Глостершир появится футбольный стадион. Воплощением в жизнь этой задумки займутся специалисты архитектурной фирмы Zaha Hadid Architects, информирует enovosty.com/news.

Будущий стадион изготовят только с деревянных элементов. Предполагается, что в нем уместятся 5 тыс. зрителей. Архитекторы заявили, что сооружение будет функционировать благодаря солнечным батареям.

Будущий стадион намерены передать в распоряжение футбольному клубу «Форест Грин Роверс». Именно ее ФИФА назвала самой экологичной профессиональной футбольной командой на планете. Отметим, что данный клуб возглавляет Дейл Винс, являющийся одновременно и руководителем компании по экологической электроэнергии Ecotricity.

Винс заявил, что деревянный стадион будет содержать наименьшее количество углерода среди всех стадионов мира.

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Добавим, что и сейчас Форест Грин Роверс играют на «зеленом» стадионе. Поле регулярно орошают рециркулированной дождевой водой, прожекторы питаются от солнечных аккумуляторов, а газонокосилка использует GPS во время подстригания травы.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 63

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