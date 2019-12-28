Роналду рассказал, что будет делать после завершения футбольной карьеры

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Роналду поделился планами на будущее с журналистами. Легендарный футболист рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры футболиста.

Криштиану Роналду рассказал изданию Football Italia о том, чем планирует заняться после окончания футбольной карьеры. Первым делом спортсмен планирует возобновить свою учебу. «Мне нравится учиться, изучать, я сожалею, что не всегда знаю ответы на возникающие вопросы», — заявил Роналду, информирует enovosty.com/news.

Также он отметил, что есть еще одна вещь, которая «очаровывает». «Мне бы хотелось попробовать себя в качестве киноактера», — процитировало футболиста издание Football Italia.

Добавим, что на данный момент у Роналду заключен договор с Ювентусом. Контракт предусматривает, что в этом клубе он пробудет до 2022 года. В момент окончания действия документа Криштиану будет 37 лет.

Футболист напомнил, что раньше 30-32 года были пределом футбольной карьеры. Сейчас же все изменилось, уверен Криштиану. Роналду заявил, что при правильном подходе можно играть и в 40 лет. Поэтому остановить карьеру футболиста он намерен тогда, «когда тело скажет «стоп».

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