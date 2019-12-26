Андрей Ярмоленко пропустит минимум 5 матчей из-за травмы

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Атакующий полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и украинской сборной Андрей Ярмоленко повредил бедро. Из-за травмы ему придется пропустить 3 или 4 недели.

Украинский футболист повредил заднюю часть бедра. Из-за этого Ярмоленко пропустит минимум 5 матчей. В составе «Вест Хэм Юнайтед» в ближайшее время он должен был сражаться с «Лестером», «Борнмутом», «Джиллингемом», «Шеффилд Юнайтед», а также с «Эвертоном», информирует enovosty.com/news.

Добавим, что в прошлом году травма также надолго выбила из строя Андрея Яромленка в самый пик английской Премьер-лиги.

В команде надеются, что в Ярмоленко вернется здоровым 22 января 2020 года на матч против «Лестера».

Справка. Андрей Ярмоленко пополнил состав «Вест Хэм Юнайтед» 11 июля прошлого года. В этот английский клуб он пришел после «Боруссии». За контракт с ним команда заплатила 22 млн фунтов стерлингов. В составе команды украинский футболист пробудет как минимум до 2022 года.

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Дебютной игрой в составе «Вест Хэм Юнайтед» для Андрея стал поединок против «Ливерпуля». На 67 минуте он заменил Марко Арнаутовича.