Минздрав разрешил проводить футбольные матчи в Украине
Министерство здравоохранения Украины разрешило проводить футбольные матчи начиная с 30 мая, сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
Он также отметил, что МОЗ ввело ряд ограничений при проведении футбольных матчей, а именно: на территории стадиона смогут присутствовать не более 200 людей, возраст которых не должен быть моложе 18 лет и старше 60-ти. , информирует enovosty.com/news.
Кроме того, находясь в помещении, люди должны держать дистанцию в расчете один человек на 10м2.
Также запрещено выходить в сопровождении детей в начале футбольного матча, необходимо избегать рукопожатий, а также общего построения команд.
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Проведение пресс-конференций должно происходить только в виртуальном режиме.