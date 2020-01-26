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Украинец Редкач потерпел поражение в бою против американца Гарсии

Главная » Последние новости » Новости спорта » Украинец Редкач потерпел поражение в бою против американца Гарсии
 
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В Нью-Йорке украинский боксер Иван Редкач провел бой против американца Дэнни Гарсии. Встреча завершилась поражением нашего земляка.

На арене Barclays Center прошел бой между боксером полусредней весовой категории Редкачем и экс-чемпионом мира Гарсией. Данная встреча была названа главной во время вчерашнего вечера бокса, информирует enovosty.com/news.

Бой продлился все 12 раундов. Победу Дэнни Гарсии присудили путем судейского голосования. 31-лентий американец выбил свое первенство со счетом 118:110, 117:111 и 117:111.

Не обошлось в поединке и без конфузов. Во время 10 раунда Иван Редкач укусил своего противника в область ключицы. Рефери этого не заметил. Об этом после боя рассказал журналистам сам американец. При этом Гарсия отметил, что во время укуса Иван произнес имя Майка Тайсона. «Это был первый раз, когда меня укусили во время поединка», — пожаловался Дэнни.

Поражение Редкача теперь позволит Гарсии сражаться с владельцем титула WBC Эрролом Спенсом.

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Справка. В карьере Ивана Редкача данное поражение стало пятым по счету. При этом в его арсенале уже есть 23 победы и 1 ничья.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 281

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