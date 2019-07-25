Усик назвал имя лучшего боксера

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Александр Усик заявил журналистам, что Василий Ломаченко на данный момент «лучший из лучших».

Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик признался, кого считает самым сильным боксером. Об этом он рассказал в ходе обсуждения будущего боя Ломаченко, передает Youtube-канал Mafiasportsmedia, информирует enovosty.com/news.

Александр Усик заявил, что сейчас именно Василий превосходит его. Комментируя своего коллегу, он даже назвал его «лучшим из лучших».

Усик уверен, что 31 августа мир увидит захватывающий бой. По его мнению, Ломаченко выйдет и сделает то, что делал каждый раз до этого. Александр считает, что не важно где пройдет бой: на территории Англии, Америки или еще в какой-либо точке планеты.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе считает, что на ринге большинство будет болеть за Люка Кэмпбелла. Однако Усик уверен, что во время поединка появится много тех, кто займет сторону нашего земляка.

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Напомним, что 31 августа Василий Ломаченко встретится с Люком Кэмпбеллом. На кон будут выставлены три чемпионских пояса.