Лучшие вратари по количеству «сухих» матчей в Лиге Чемпионов

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Вратарь – это половина команды, хотя мы не часто вспоминаем об этом. Если голкипер не совершает сумасшедших сейвов, а матчи не склоняются к серии послематчевых пенальти, стражи ворот нередко остаются в тени.

На фото Икер Касильяс, (фото AS)

Но сегодня мы поговорим как раз об обратных случаях. Присоединяйтесь к нам для того, чтобы увеличить свой выигрыш на ставке, и получить промокод 1XBET на сегодня .

5 место: Виктор Вальдес – 46 сухих матчей

Открывает наш рейтинг многолетний и неоднозначный страж ворот каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес. Когда игрок попал в стан «Блаугранас», его вряд ли воспринимали всерьез. Слегка неуклюжий, низкорослый для голкипера и между тем пропускающий досадные ляпы на тренировках. Но постоянная работа над собой помогла Виктору застолбить за собой место в старте, да так, что за 14 лет он провел почти 400 матчей. Успешная игра в чемпионате нашла отражение и в Лиге Чемпионов. Там Вальдес 46 раз сохранил свои ворота на замке, чем трижды помог сине-гранатовым в походе за главным клубным трофеем.

4 место: Петр Чех – 49 сухих матчей

Вы, конечно, слышали, что Петр Чех возобновил свою футбольную карьеру. 38-летний футболист вернулся в лондонский «Челси», став запасным вратарем, который, впрочем, сможет выйти на поле, как кажется, только в самом крайнем случае. Тем не менее, у него еще есть шанс сыграть в Лиге Чемпионов, в которой к настоящему времени он провел 49 матчей на «ноль». Петр успел поиграть в Лиге Чемпионов сразу за три клуба: «Спарту», «Челси» и «Арсенал», но лучшие годы все же пришлись на «синих». За «аристократов» Чех сыграл 333 матча, один из которых завершился триумфом на Альянц Арене в финале Лиги Чемпионов.

3 место: Эдвин Ван Дер Сар – 51 сухой матч

Когда Эдвин Ван Дер Сар совершал прыжок, все замирали в изумлении. Он умудрялся полностью вытянуться, а потом компактно приземлиться при своем исполинском росте и габаритах. Голландскому киперу удалось выиграть Лигу Чемпионов с двумя разными клубами, в которых он был безоговорочно первым номером. За свою продолжительную карьеру он сумел 51 раз отстоять на ноль, что позволило ему взобраться на третье место нашего рейтинга. Отдельно отметим финал ЛЧ 1995 года, в котором 25-летний голкипер не пропустил за «Аякс» в матче с «Миланом», наверное, с самой грозной европейской силой на тот момент.

2 место: Джанлуджи Буффон – 53 сухих матча

«Ювентус» в Италии все просто презирают. Разумеется, все, кроме болельщиков «Юве». Но эти же все без исключения обожают Джанлуиджи Буффона. Добрый, честный и настоящий как на поле, так и за его пределами. Итальянский голкипер большую часть карьеры провел в Турине, но поистине является народным игроком. В «Ювентусе» Джиджи стал настоящей звездой. Он выиграл все, кроме кубка Лиги Чемпионов, и хотя сейчас ему уже 42 года, он все еще гонится за заветным трофеем. Да, Буффон теперь не всегда играет в основе, но даже в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов вратарь записал на свой счет матч без пропущенных мячей, причем против самой «Барселоны», а всего у легенды футбола накопилось 53 матча на ноль.

1 место: Икер Касильяс – 59 сухих матчей

59 матчей на ноль – именно такой показатель считается лучшим за всю историю Лиги Чемпионов. Его автор – бессменный первый номер мадридского «Реала» и немного «Порту». С ранних лет его начали подпускать к играм за первую команду, а уже к 22 годам голкипер имел на своем счету два победных финала. Касильяс всегда контролировал игру, предвосхищая даже мимолетные изменения ситуации на поле. Благодаря его уверенным действиям, королевский клуб не только стабильно выступал в турнире, но и выиграл «Десиму» — десятый юбилейный кубок Лиги Чемпионов.