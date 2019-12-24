The Ring определил лучшего боксера 2019 года

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Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером уходящего года по версии журнала The Ring.

Авторитетное издание The Ring обнародовало имя лучшего боксера 2019 года. Как сообщается на официальном сайте, им стал Сауль Альварес из Мексики, информирует enovosty.com/news.

В этом году 29-летний Альварес (53-1-2, 36 КО) провел два ярких боя. Сначала ему удалось объединить титулы (средний вес) WBC, WBA и IBF, победив Дэниела Джейкобса. После этого он нокаутировал Сергея Ковалева в поединке за WBO и поднялся сразу на две весовые категории.

Тренер Сауля Эдди Рейносо также завоевал в этом году почетное звание. The Ring назвало его самым лучшим наставником уходящего года.

Издание обнародовало и победителей в других спортивных категориях. Так, лучшим поединком был признан бой Наоя Иноуэ — Нонито Донэйр, нокаутом 2019 года оказался яркий удар Деонтеая Уайлдера против Луиса Ортиса. Сюрпризам же года стала неожиданная для многих победа Энди Руиса в бою против Энтони Джошуа.

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Справка. В прошлом году The Ring присудил звание лучшего боксера Александру Усику. Лучшим же в 2017 году был также украинец – Василий Ломаченко.