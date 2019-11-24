18-летняя украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира

Главная » Последние новости » Новости спорта » 18-летняя украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира 18-летняя украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира

Закрыть Отправить

Ярослава Магучих заполучила статус лучшей молодой легкоатлетки на планете. Престижную премию украинке вручили в Монако во время гала-вечера мировой легкой атлетики.

Вчера, 23 ноября, в Монако состоялся праздничный гала-вечер мировой легкой атлетики. В рамках этого мероприятия были названы герои-спортсмены уходящего 2019-го года. 18-летняя спортсменка Ярослава Магучих из Украины была объявлена лучшей молодой легкоатлеткой планеты и получила звание «Восходящая звезда», информирует enovosty.com/news.

О том, что украинка стала победительницей в номинации, сказано и на странице World Athletics в Твиттере.

После получения престижной премии Ярослава Магучих поблагодарила World Athletics, а также всех причастных к организации церемонии вручения наград. «Эта победа очень ценна для меня», — рассказала украинка. По словам Ярославы, этот год стал особенным, ведь именно он подарил девушке первый взрослый чемпионат мира.

Напомним, что в текущем году юная украинская легкоатлетка добыла «серебро» на чемпионате мира среди взрослых спортсменов (Катар). Ей покорилась высота в 204 см. Таким образом, Ярослава еще и побила два юниорских рекорда, а также стала самой молодой призеркой взрослого мирового чемпионата.

Читайте: "Ужас! Все перекрутили", - украинская легкоатлетка Брызгина об интервью телеканалу "Россия 24"