Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт готовится стать отцом

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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт и его возлюбленная Каси Беннетт ждут ребенка.

Популярный ямайский бегун Усэйн Болт вскоре станет отцом. Об этом многократный олимпийский чемпион сообщил на своей странице в Instagram.

Он ласково назвал своего будущего ребенка «королем» или «королевой». «Я просто хочу рассказать вам, что скоро король или королева будут здесь», — написал Болт.

Отметим, что на данный момент Усэйну Болту 33 года, а Каси на четыре года его моложе. И Болт, и Беннетт родом из Ямайки. Девушка ямайского спринтера является моделью и бизнес-леди.

Справка. Усэйн Болт за время своей спортивной карьеры установил восемь мировых рекордов. Он до сих пор удерживает звание спортсмена, который смог добыть золото на спринтерских расстояниях 100 и 200 метров в течении трех Олимпиад подряд. Также Болт является обладателем наибольшего количества олимпийских медалей в истории ямайского спорта.

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