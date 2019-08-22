Александр Усик сразится с российским боксером

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Украинский боксер Александр Усик готовится к бою против российского спортсмена Андрея Федосова. На данный момент уже заключено предварительное соглашение между сторонами.

Бой между Александром Усиком и Андреем Федосовым предварительно запланировали на середину осени. Он должен состояться 12 октября в Чикаго на арене Wintrust Arena. Об этом сообщают два источника, приближенные к переговорному процессу, информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что поединок пройдет в супертяжелом весе. Если он все же состоится, то Федосов станет третьим россиянином, с которым сражался наш соотечественник Александр Усик. До этого времени украинец выходил на ринг с Князевым и Гассиевым.

Ранее СМИ сообщали, что Александр Усик впервые сразится в супертяже 12 октября 2019 года. До этого времени имени соперника не сообщалось.

В начале мая текущего года стало также известно, что украинец был травмирован. Именно из-за этого дебют в супертяжелом весе пришлось отложить до осени.

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Справка. 23 июня WBO официально заявила, что Александр Усик является обязательным претендентом на пояс в супертяже.