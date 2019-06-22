Открытие Европейских игр-2019: сборную Украины приветствовали овациями

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В Минске состоялась праздничная церемония, посвященная открытию вторых Европейских игр. В торжестве приняла участие и сборная Украины.

Церемония открытия проходила в Минске на стадионе «Динамо» в пятницу, 21 июня. Во время выхода украинской сборной зал взорвался овациями, информирует enovosty.com/news.

Во время традиционного выхода представителей из разных стран наша сборная появилась одной из последних. Во время шествия украинских спортсменов люди аплодировали стоя.

В Европейских играх-2019 учувствуют 198 украинцев. Наши портсмены будут соревноваться за награды в 15 видах спорта, в 22 дисциплинах. Право транслировать соревнования получили телеканалы Интер и НТН. Большинство вещаний будет сосредоточено на финальных играх. На данный момент запланировано 19 трансляций на Интере и 33 – на НТН.

Сегодня сборная Украины уже добыла первую победу. Женская команда «сине-желтых» в баскетболе 3х3 эффектно обыграла команду из Латвии.

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Добавим, что в Европейских играх-2019 участвуют более 4 тыс. спортсменов из 50 европейских стран. Они будут завоевывать медали в 15 видах спорта.

Первые <a class="tag" href="https://enovosty.com/tag/evropejskie-igry" target="_blank">Европейские игры состоялись в 2015 году. Они проходили в Баку. Тогда в общем зачете Украина оказалась на 6 месте, добыв 46 медалей.