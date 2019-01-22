Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения

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Испанский суд вынес приговор Роналду. Известного футболиста признали виновным в уклонении от налогов.

Судья вынес приговор Роналду из-за неуплаты налогов. Известный футболист теперь должен отбыть 23-месячное условное заключение и заплатить штраф в размере 18,8 млн евро, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Криштиану Роналду обвинили в том, что он на протяжении 2011-2014 годов не платил подоходный налог. За три года он задолжал стране почти 6 млн евро. В декабре Роналду признался в отсутствии налоговых выплат.

Сегодня же Мадридский суд организовал слушания по его делу. На заседание он прибыл вместе со своей невестой Джорджиной Родригес.

Из-за того, что Роналду до этого момента был законопослушным гражданином, ему удалось избежать реального тюремного заключения. Вместо него суд дал ему 23 месяца условного срока. 33-летний футболист согласился с приговором.

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Здание суда Роналду и Родригес покинули с улыбками на лицах. Футболист сказал журналистам: «Все отлично».

Добавим, что Криштиану продолжительное время добивался возможности проведения судебного заседания по видеосвязи. Однако в этом ему отказали. Также он не получил согласия на возможность войти в судебное здание через черный ход (чтобы избежать встречи с корреспондентами).