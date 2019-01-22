Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости спорта

22.01.2019 г.
16:49Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения
26.12.2018 г.
13:23Актуальное рабочее зеркало 1xbet на сегодня
16.12.2018 г.
14:42Всемирная боксерская организация анонсировала новый чемпионский титул
09.12.2018 г.
12:24Педраса прокомментировал свое поражение в бою с Ломаченко (+ВИДЕО)
02.12.2018 г.
10:47Александр Гвоздик ярким нокаутом добыл звание чемпиона мира (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
12:54Сборная Украины успешно выступила на пятом Кубке мира по карате Киокушинкайкан ИКО Мацушима
15.11.2018 г.
14:54Мультфильм о победе Усика над Беллью «взорвал» Сеть (ВИДЕО)
Все новости спорта

Аналитика

21.01.2019791

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Торговая война между США и Китаем разгорается все сильнее и грозит глобальной экономике непредсказуемыми последствиями. В конфликт втягиваются все новые ...
19.01.20191176

Трамп уперся в стену рогом

Трамп уперся в стену рогом
Неадекватная и авантюрная политика, изрядно сдобренная «шоуменством», является отличительной особенностью не только Украины. В настоящий момент именно ...
17.01.2019767

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Рада приняла исторический документ и не поддержала отмену моратория на продажу земли, в президенты подался еще один кандидат, а в Украину возвращаются ...

Последние новости

22.01.2019 г.
20:49 Активисты провели акции в поддержку захваченных украинских моряков под посольствами РФ в Киеве и Львове (ФОТО)
20:40 В столичном метро под поезд упал мужчина
20:27 В Украине снизилась цена на автогаз
20:00 ТОП-3 мифа про секс
19:51 Reuters: Турция начнет международное расследование убийства журналиста Хашогги
19:30 Ученые раскрыли секрет долгой молодости
19:29 В Украине подорожает интернет
18:42 Associated Press: Несмотря на протесты, парламент Греции приступил к дебатам о соглашении с Македонией
18:24 ДТЭК Рината Ахметова развивает добычу украинского газа и угля
17:52 Открывая рынки мы должны параллельно что-то у себя развивать для того, чтобы было что предложить, - Егор Киян
17:28 США будут вводить новые санкции против России и могут предоставить Украине военную помощь, - дипломат
17:22 Blue Origin показала конструкцию своей новой ракеты (ВИДЕО)
17:13 Формула Роттердам+ не критикуется международными организациями, - инвестаналитик
16:51 СБУ разоблачила агента кремлевской "тролефермы" (ВИДЕО)
16:49 Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения
16:21 The Washington Times: В Северной Корее обнаружено 20 засекреченных военных баз
16:13 Астрономы запечатлели далекую погибшую звезду (ВИДЕО)
15:53 Тимошенко сможет вывести Украину из экономической пропасти, - Кравчук
15:46 Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
15:11 Черное море и Керченский пролив превращаются в Карибы XVI-XVII веков, - Злой Одессит
15:05 Mercedes-Benz показал общественный транспорт будущего
14:48 Официально: Пентагон потратил более 20 миллионов долларов на изучение НЛО
14:39 На обоих судах, которые до сих пор горят в Черном море, зафиксирован опасный крен
14:35 Владимиру Зеленскому хотят вручить орден дружбы в России
14:14 Военные самолеты Нидерландов будут заправляться биотопливом
14:09 Одна из самых масштабных операций: Стали известны новые подробности израильского удара по Сирии
14:02 Медики рассказали, какие спиртные напитки опасно смешивать и почему
13:59 В Киеве горела пятиэтажка: погибла женщина
13:54 Легендарная раскладушка Motorola вернется на рынок в виде смартфона с гибким экраном
13:53 Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому
13:49 Назвали неожиданный способ вырастить успешного ребенка
13:47 В Сети показали удивительные кадры "кровавой Луны" во время затмения (ФОТО, ВИДЕО)
13:40 "Мы знаем, что она ест, отравите это!": На Кейт Миддлтон планировалось покушение
13:30 ВОЗ: Отказ от вакцинации – глобальная угроза для всего человечества
13:11 Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти героя Майдана – Сергея Нигояна
13:08 Стало известно, что запах тела может рассказать о болезнях
13:07 Ученые смогли обнаружить причину появления шизофрении
13:03 Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S10
12:59 В Китае тысячи туристов съезжаются посмотреть на удивительный замерзший водопад (ВИДЕО)
12:52 Опубликован список стран, которые внесли самый большой вклад в борьбу с глобальным потеплением
12:40 Ученые совершили революционное открытие в человеческой анатомии
12:36 Ученые рассказали, как разогнать метаболизм
12:29 Россия угрожает Европе 200-мегатонной ядерной бомбой «Судного дня»
12:06 Наиболее коррумпированным сегментом энергетики украинцы считают газовую отрасль – исследование
12:01 Пассажирский Boeing впервые совершил перелет на биотопливе
11:40 Германия поддерживает строительство "Северного потока-2"
11:16 ГБР возбудило уголовное дело в отношении действий Гриценко
10:52 Мэй представила план «Б» относительно Brexit
10:37 Россияне устали: упал рейтинг Путина, - опросы
10:22 Еврокомиссия представила свой вариант транзита газа из РФ через Украину
09:49 День Соборности: какие улицы перекроют в столице
09:37 Евросоюз вводит санкции в отношении глав российской военной разведки,- Financial Times
09:17 Киев подписал ЗСТ с Израилем: что получим?
08:50 США обнаружили у КНДР секретные ракетные базы
08:24 Расплата за «крымские бусы»: Путин сам выбил из под себя два стула
21.01.2019 г.
22:40 В столице изменили правила проезда для льготников в общественном транспорте
22:00 Синоптики прогнозируют сильные морозы
21:20 Ученые рассказали, как воспитать успешного ребенка
20:53 ВСУ наращивают силы противовоздушной обороны из-за увеличения войск РФ на границах с Украиной
20:47 Украинцы смогут снимать деньги с банковской карты на кассе супермаркета
Все новости »

Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения

Главная » Последние новости » Новости спорта » Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения
 
Печать Отправить на почту

 

 

Испанский суд вынес приговор Роналду. Известного футболиста признали виновным в уклонении от налогов.

Судья вынес приговор Роналду из-за неуплаты налогов. Известный футболист теперь должен отбыть 23-месячное условное заключение и заплатить штраф в размере 18,8 млн евро, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Криштиану Роналду обвинили в том, что он на протяжении 2011-2014 годов не платил подоходный налог. За три года он задолжал стране почти 6 млн евро. В декабре Роналду признался в отсутствии налоговых выплат.

Сегодня же Мадридский суд организовал слушания по его делу. На заседание он прибыл вместе со своей невестой Джорджиной Родригес.

Из-за того, что Роналду до этого момента был законопослушным гражданином, ему удалось избежать реального тюремного заключения. Вместо него суд дал ему 23 месяца условного срока. 33-летний футболист согласился с приговором.

Читайте: На украинскую группу «Антитела» подали в суд

Здание суда Роналду и Родригес покинули с улыбками на лицах. Футболист сказал журналистам: «Все отлично».

Суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам заключения

Добавим, что Криштиану продолжительное время добивался возможности проведения судебного заседания по видеосвязи. Однако в этом ему отказали. Также он не получил согласия на возможность войти в судебное здание через черный ход (чтобы избежать встречи с корреспондентами).


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 390

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президенты
Партия Слуга народа выдвинула Зеленского кандидатом в президенты
Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Насирова и Шевченко зарегистрировали кандидатами в президентыПартия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президентыВыборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Все Выборы

Аналитика

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Все статьи


Читайте также

На украинскую группу «Антитела» подали в суд
 Стала известна судьба украинских моряков
Украинских моряков на суде в Москве встретили возгласами "Слава Украине" (ВИДЕО)
 Швейцария приняла решение по активам Януковича
Геращенко рассказал, когда Украина станет процветающим европейским государством
 В Киеве из суда сбежал мужчина, подозреваемый в убийстве
Суд решил: Рассмотрение дела Януковича перенесено на 5 декабря
 "Синоним коррупции": Против скандального украинского судьи завели дело в Австрии

Армия

Самолет истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon (США)
Танк М1 «Абрамс» (США)
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Бронированный автомобиль KRAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
СОБОЛЕВ
Олег
БАХМАТЮК
Владимир
КОСТЕЛЬМАН
Павел
ПЕТРЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 