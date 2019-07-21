Усик встретился с Белью на боксерском вечере в Лондоне

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Белью ожидал встречи с Усиком за кулисами боксерского вечера в Лондоне. Во время разговора британец похвалил куртку украинца.

Александр Усик, который до недавнего времени был абсолютным чемпионом в тяжелом весе, провел встречу с Тони Белью. Напомним, именно его наш соотечественник отправил в нокаут в ноябре 2018 года. Тогда Усик выступал еще в крузервейте, информирует enovosty.com/news.

Неожиданная для обоих боксеров встреча состоялась на вечере бокса в Лондон. Увиделись они посте поединка Диллиана Уайта и Оскара Риваса (Уайт одолел колумбийца по очкам).

Первым Усика заметил Белью. Он подкрался к украинцу сзади и приобнял его за плечо. Похлопав Александра по щеке, он похвалил его наряд. «Классная у тебя куртка», — заявил британец в адрес украинца.

Добавим, что Тони Белью считает Усика очень сильным боксером. Не так давно британец предрек Александру множество побед в сепертяжелой весовой категории. Во время разговора с журналистами Белью не раз говорил, что Усик является лучшим боксером, с которым британец когда-либо встречался на ринге.

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