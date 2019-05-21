Месси впервые превзошел Роналду по количеству голов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

Новости спорта

21.05.2019 г.
11:50Месси впервые превзошел Роналду по количеству голов
25.04.2019 г.
18:14В Киеве состоялся второй открытый кубок Мацушимы по Карате Киокушинкайкан
18.04.2019 г.
12:26В Киеве состоится второй открытый Кубок Мацушимы по Карате Киокушинкайкан
12:04Беринчик и Аракава встретились на открытой тренировке перед боем (ВИДЕО)
13.04.2019 г.
11:15Ломаченко, уничтоживший противника, сильно травмировался
31.03.2019 г.
11:10Александр Гвоздик защитил титул WBC: обзор боя
29.03.2019 г.
17:01Национальная сборная Украины по спортивному покеру выиграла Кубок Наций в Ирландии
Все новости спорта

Аналитика

20.05.2019

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и заборизация Крыма
Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады, Владимир Гройсман подал в оставку,
20.05.2019

Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском

Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
В своей иннаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады (ВР) и назначении досрочных выборов. Насколько правильным ...
17.05.2019

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Беларусь приостановила транзит в Украину, Турчинов подал в отставку, а Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список россиян, - такими были ...

Последние новости

21.05.2019 г.
14:47 Джамала очаровала поклонников тизером нового клипа (ВИДЕО)
14:45 Украинские мобильные операторы рассказали о перспективах 5G в Украине
14:29 В Украине хотят отменить школьную форму
14:22 «Готовы выполнить закон и способствовать своевременному запуску реформы», - директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк
14:16 США приняли на вооружение крылатые ракеты с импульсными электромагнитными излучателями
14:13 Bloomberg: В 2040 году на дорогах мира будут находиться 500 млн пассажирских и 40 млн коммерческих электромобилей
14:06 Стало известно, какие продукты нельзя есть мужчинам
14:03 В День Киева в столице ограничат движение транспорта: полный список улиц
13:58 HBO опубликовал трейлер новой серии «Чернобыля» (ВИДЕО)
13:58 Израиль и ХАМАС договорились о полном перемирии на шесть месяцев
13:45 Что нужно знать о китайском технологическом гиганте Huawei и его конфликте с США
13:33 Семь специй, которые эффективно борются с гипертонией
13:29 Хаос в Париже: мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции
13:27 Facebook разрабатывает самообучающихся роботов
13:24 "Месть за побратимов": ВСУ уничтожили комбата боевиков «ДНР» (ВИДЕО)
13:09 Медики сообщили об опасности удаления аппендикса
12:50 Назван возможный новый глава МИД Украины
12:47 Президент Мексики хочет отказаться от финансовой помощи США и легализовать наркотики
12:46 Не сдаются: США намерены нанести мощный удар по "Северному потоку-2"
12:44 На Буковине пронесся мощный смерч (ВИДЕО)
12:30 Физики придумали охлаждающий пластырь
11:50 Месси впервые превзошел Роналду по количеству голов
11:49 Украинский телеканал угодил в громкий скандал из-за инаугурации Зеленского
11:43 У Москвы появилась блестящая возможность по Украине, - Пионтковский
11:37 Украина торгует с ЕС себе в ущерб. Названы цифры
11:23 В Украине будет меньше проверок бизнеса
10:42 Стало известно, какие регионы Украины накроет непогода
10:38 Полторак пояснил, почему написал рапорт на увольнение
10:31 "Оставьте нас в покое": Ельченко поставил Россию на место
10:20 В Украину прибыла миссия МВФ
10:00 Мадуро хочет досрочных выборов
09:49 Украинский "Терминатор": Для украинских военных разработали боевого робота "Ласку" (ФОТО)
09:40 Вакарчук рассказал, что хочет делать в Раде
09:15 Совбез ООН поставил Россию на место (ВИДЕО)
09:13 Трамп увеличил импорт российской нефти
08:50 Иран увеличил производство урана
08:46 Отставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинах
08:33 Указ о роспуске Рады - политическое решение. Пономарь пояснил, что это значит
08:30 "Точки смерти": В Сети появились показательные фото Донбасса и Сирии
08:25 Брата Путина заподозрили в отмывании $230 миллиардов
08:06 Война на Донбассе: Украинцы дали жесткий ответ врагу
20.05.2019 г.
22:30 На Харьковщине мужчина в автобусе пытался взорвать пассажиров гранатой (ВИДЕО)
22:00 Стало известно, в каком городе самые высокие зарплаты
21:20 Оказалось, фруктовые соки увеличивают риск ранней смерти
20:58 Украинцы все чаще становятся жертвами "телефонных" афер
20:28 The Washington Times: В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США
20:09 Супрун рассказала, как будет работать Минздрав после отставки Гройсмана
20:00 В одном из столичных парков появились кнопки для вызова полиции
19:43 The Associated Press: High-tech Эстония голосует онлайн на выборах в Европарламент
19:12 США передали ВСУ современные контрбатарейные радары (ФОТО)
18:52 Тимошенко приветствует роспуск Рады и готова к участию в досрочных выборах (ВИДЕО)
18:43 В Киеве неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу квалификационной комиссии судей
18:38 Гриценко высказался в поддержку решения Зеленского о роспуске Рады
18:08 Гройсман собирается подать в отставку (ВИДЕО)
17:54 Еврокомиссар подчеркнула безоговорочный приоритет ЕС в отношениях с Украиной
17:47 В Украине с 1 июля повышается размер прожиточного минимума
17:13 СБУ пресекла сбыт информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни Украины
16:58 В Армении премьер-министр заблокировал все суды страны, - Бутусов
16:29 Королева Британии поздравила Зеленского с инаугурацией
15:56 Зубко советует украинцам не ждать снижения стоимости газа, а двигаться в сторону энергоэффективности
Все новости »

Месси впервые превзошел Роналду по количеству голов

Главная » Последние новости » Новости спорта » Месси впервые превзошел Роналду по количеству голов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Лионель Месси впервые обошел Кришитану Роналду по количеству забитых мячей на клубном уровне. Нападающий «Барселоны» забил 602 гола.

Месси побил рекорд Роналду. Лионель забил 602 мяча, в то время как лидер «Ювентуса» — 601 мяч. Интересен и тот факт, что на достижение такого количества забитых голов Лионелю понадобилось всего 686 матчей, а Криштиану – 804 игры, информирует enovosty.com/news.

Решающим поединком ста игра Барселоны с Эйбаром (счет: 2:2). Именно после 38-го тура испанского чемпионата Месси довел количество забитых мячей до отметки 602.

К концу сезона Берселона и Ювентус проведут еще по одной игре. Каталонцы встретятся с Валенсией (финал Кубка Испании), а туринцы будут сражаться с Сампдорией (финальный тур серии А).

Справка. Лионель Месси играет в составе Барселоны с 17-летнего возраста. На данный момент футболисту 31 год. Он выступает под номером 10. Спортсмен стал лучшим бомбардиром за все время существования клуба Барселона. Также его признали лучшим в истории аргентинской сборной.

Читайте: ФИФА определила лучший гол в истории всех чемпионатов мира (ВИДЕО)

Добавим, что в 11-летнем возрасте у Лионеля диагностировали болезнь, связанную с дефицитом гормона роста. Ежемесячно семья футболиста тратила 900 долларов на лечение сына. Несмотря на это Барселона поверила в талантливого парня и дала ему шанс построить карьеру в своем клубе.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 117

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Вакарчук рассказал, что хочет делать в Раде
Отставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинах
Указ о роспуске Рады - политическое решение. Пономарь пояснил, что это значит
Вакарчук рассказал, что хочет делать в РадеОтставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинахУказ о роспуске Рады - политическое решение. Пономарь пояснил, что это значит
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма
Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Все статьи


Читайте также

Spiegel узнал об обвинении Роналду в изнасиловании
 Эксперты отобрали лучшие голы четвертого тура украинской Премьер-лиги (ВИДЕО)
Роналду за 100 млн евро стал игроком Ювентуса
 Роналду уйдет из «Реала», - СМИ
Мама Месси: Критика ранит его и нас. Лео страдает и плачет из-за этого
 Роналду покорил сеть, успокоив плачущего мальчика (ВИДЕО)
Роналду объявил об уходе из «Реала»
 Криштиану Роналду получил повреждение в игре с "Барселоной"

Армия

Танк «Оплот»
Беспилотный летательный аппарат А-4К «Альбатрос»
Боевая машина пехоты Dardo (Италия)
Бронетранспортер Nagmahon (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАРОЛЬ
Андрей
КЛЮЕВ
Татьяна
БАХТЕЕВА
Яков
ВАРИЧЕВ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК




астрологи о новоизбранном президенте Зеленском


Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 