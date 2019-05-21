Месси впервые превзошел Роналду по количеству голов

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Лионель Месси впервые обошел Кришитану Роналду по количеству забитых мячей на клубном уровне. Нападающий «Барселоны» забил 602 гола.

Месси побил рекорд Роналду. Лионель забил 602 мяча, в то время как лидер «Ювентуса» — 601 мяч. Интересен и тот факт, что на достижение такого количества забитых голов Лионелю понадобилось всего 686 матчей, а Криштиану – 804 игры, информирует enovosty.com/news.

Решающим поединком ста игра Барселоны с Эйбаром (счет: 2:2). Именно после 38-го тура испанского чемпионата Месси довел количество забитых мячей до отметки 602.

К концу сезона Берселона и Ювентус проведут еще по одной игре. Каталонцы встретятся с Валенсией (финал Кубка Испании), а туринцы будут сражаться с Сампдорией (финальный тур серии А).

Справка. Лионель Месси играет в составе Барселоны с 17-летнего возраста. На данный момент футболисту 31 год. Он выступает под номером 10. Спортсмен стал лучшим бомбардиром за все время существования клуба Барселона. Также его признали лучшим в истории аргентинской сборной.

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Добавим, что в 11-летнем возрасте у Лионеля диагностировали болезнь, связанную с дефицитом гормона роста. Ежемесячно семья футболиста тратила 900 долларов на лечение сына. Несмотря на это Барселона поверила в талантливого парня и дала ему шанс построить карьеру в своем клубе.