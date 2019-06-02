Украинский боксер нокаутировал экс-чемпиона мира (ВИДЕО)

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Иван Редкач провел эффектный бой против бывшего чемпиона мира Девона Александера. Наш соотечественник сумел одержать досрочную победу, нокаутировав противника.

В США состоялся бой между украинским боксером Иваном Редкачом и Девоном Александером. Поединок произошел вчера, 1 июня, на арене Сан-Джатино, информирует enovosty.com/news.

Решающий нокаут произошел в шестом раунде. Редкач целых три раза отправлял Девона в нокдаун. Из-за этого рефери огласили завершение поединка и объявили победу украинцы техническим нокаутом.

Сокращенную видеозапись боя обнародовал YouTube-канал Premier Boxing Champions.

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Добавим также, что данный поединок был для Редкача дебютным, проведенным в полусреднем весе. После завершения боя Иван рассказал журналистам, что чувствует себя очень хорошо и невероятно доволен исходом.

После боя Редкач вызвал на поединок мирового чемпиона по версии WBC Шона Портера.

Справка. В феврале текущего года Иван Редкач победил 37-летнего Тайрона Харрисона в Лос-Анджелесе. Тогда наш земляк уже в первом раунде отправил соперника в нокаут. И это несмотря на 8-месячный перерыв.