ФИФА может изменить место проведения ЧМ-2022

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Чемпионат мира могут провести не в Катаре. Изменение места организации матчей связывают с коррупционным скандалом.

Международная федерация ФИФА анализирует возможность изменения места проведения ЧМ-2022. Первоначально он должен был состояться в Катаре, информирует enovosty.com/news.

Источники издания TNT Sports заявили, что специалисты ФИФА уже организовывают закрытые собрания с целью найти замену Катару. СМИ передают, что наиболее вероятной первопричиной такого решения послужил факт допроса Мишеля Платини, экс-президента УЕФА. Напомним, этот инцидент связывают с подкупом голосов.

Мишеля Платини допрашивали по поводу встречи, состоявшейся в 2010 году. Тогда на ней, помимо Платини, также были Николя Саркози (французский президент) и Тамим Бин Хамад Аль-Тани (эмир Катара).

Напомним, что проведение ЧМ-2022 могло достаться также США, Кореи, Японии и Австралии. Однако, эти все страны обошел Катар. Данная страна одержала победу во всех турах конкурса. В последнем этапе Катар победил США со счетом 14:8.

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Если все же Катар отстоит свое право на проведение чемпионата, тогда это событие станет первым мундиалем, состоявшемся в странах Ближнего Востока.

Справка. ЧМ-2022 запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.