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Александр Гвоздик попал в больницу

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Украинский боксер Александр Гвоздик был госпитализирован в медучреждение. Медики заявили, что это связано с мерами предосторожности.

В один из госпиталей Филадельфии отправили Александра Гвоздика. Боксер попал в медучреждение после того, как проиграл Артуру Бетербиеву. В больнице врачи проведут спортсмену полное обследование организма. Об этом на своей странице в Твиттере рассказал спортивный журналист Дэн Рафаэль, информирует enovosty.com/news.

Рафаэль заявил, что увидел, как Гвоздик садился в автомобиль скорой помощи практически сразу после завершения боя. По словам спортивного обозревателя, туда украинец отправился в качестве меры предосторожности.

Напомним, сегодня, 19 октября, во время поединка с Артуром Бетербиевым Александр Гвоздик потерпел поражение. Украинец проиграл бой за пояса WBC и IBF в полутяже. Вечер бокса окончился на 10 раунде после технического нокаута россиянина.

Бой между украинцем и россиянином прошел сегодня утром (по киевскому времени) в Филадельфии. До седьмого раунда соперники сражались практически наравне. Тяжелыми для Гвоздика стали девятый и десятый раунды. Бетербиев активно пробивал защиту нашего соотечественника.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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