Определен лучший игрок матча Украина — Португалия

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Вратарь Андрей Пятов был признан самым лучшим футболистом вчерашнего поединка между нашей сборной и Португалией. Украинец опередил даже Роналду.

Вратарь Сборной Украины Андрей Пятов признан игроком №1 матча Украина-Португалия. Это подтверждают данные ресурса InStat, информирует enovosty.com/news.

Лучший футболист матча в общей сложности заработал 380 очков. Далее, после Пятова, разместился Криштиану Роналду. У португальца – 337 очков. В тройку лидеров украинской Сборной также попали Андрей Яромленко с 310 баллами и Руслан Малиновский (307 баллов).

Добавим, что Андрей Пятов во вчерашней яркой игре пропустил лишь один гол, забитый с пенальти. Всего же за период игры португальцы били по нашим воротам десять раз.

Благодаря невероятно яркому сражению Сборная Украины уже вышла на Евро-2020. Такого быстрого прохождения отбора до сих пор в истории украинского футбола не было.

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Заключительный матч квалификации украинцы проведут 17 ноября. Сборная Украины встретится с сербскими спортсменами. Игра пройдет на выезде. Турнирного значения для нас она уже не будет иметь.